Pronostic AS Monaco – Angers SCO : victoire facile des Monégasques pour oublier le PSG ?

Par Fabien Chorlet - 26 Fév 2026, 14:30
💬 Commenter
Folarin Balogun
Voici l’analyse complète du match de la 24e journée de Ligue 1 entre l’AS Monaco et le SCO d’Angers, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Pour tourner la page après son élimination en barrage retour de la Ligue des Champions face au PSG (5-4 score cumulé), l’AS Monaco retrouve le championnat avec la réception ce samedi (19h) du SCO d’Angers. Sur une série de cinq matchs sans défaite en Ligue 1, les Monégasques ont retrouvé des couleurs ces dernières semaines et ont l’occasion de se rapprocher des places européennes.

Ligue 1 – Monaco vs Angers
28 février 2026 · 19h · Stade Louis‑II

Monaco veut rebondir après l’Europe

Même si l’élimination en Ligue des Champions a laissé des traces, Monaco reste sur une dynamique encourageante en championnat. L’équipe affiche davantage de maîtrise collective ces dernières semaines, notamment dans l’animation offensive, tout en se montrant plus disciplinée défensivement.

À domicile, les joueurs de la Principauté auront à cœur de réagir immédiatement pour éviter un contrecoup psychologique. Leur capacité à imposer du rythme dès l’entame pourrait rapidement mettre Angers sous pression.

Attention toutefois à la gestion physique après l’enchaînement des matchs européens, qui pourrait peser dans la dernière demi-heure.

Angers prêt à résister

Le SCO se déplace sans pression excessive mais avec l’ambition de ramener quelque chose. L’équipe angevine s’appuie souvent sur un bloc compact et un jeu direct pour exploiter les espaces laissés par l’adversaire.

Face à un Monaco porté vers l’attaque, Angers pourrait chercher à procéder en contre et sur coups de pied arrêtés. La solidité défensive sera la clé pour espérer créer la surprise.

Confrontations récentes

Les rencontres entre Monaco et Angers offrent généralement des scénarios assez disputés, même si l’effectif monégasque reste supérieur sur le papier.

Sur les dernières confrontations :

  • Monaco : 8 victoires
  • Angers : 1 victoire
  • Match nul : 1

Le match aller s’était soldé par un résultat serré (1-1), preuve que le SCO peut rivaliser par séquences.

Les compos probables

La compo probable de Monaco : Köhn – Kehrer, Zakaria, Faes – Vanderson, Camara, Teze, Caio Henrique – Akliouche, Balogun, Adringra.

Absents : Minamino, Pogba, Hradecky, Salisu, Dier, Ouattara (blessés, reprise), Coulibaly (suspendu).

La compo probable d’Angers : Koffi – Arcus, Camara, Lefort, Ekomié – Belkebla, Van den Boomen – Belkhdim, Mouton, Sbaï – Koyalipou.

Absent : aucun.

Les joueurs à suivre

Monaco possède plusieurs atouts offensifs capables de faire basculer la rencontre, notamment grâce à la créativité de ses milieux et la vitesse de ses attaquants dans la profondeur. Folarin Balogun est notamment en forme avec trois buts inscrits lors de ses trois derniers matchs.

Du côté d’Angers, l’animation offensive repose davantage sur le collectif et la capacité de projection rapide. Les transitions pourraient être leur meilleure arme pour inquiéter la défense monégasque. Mais les hommes d’Alexandre Dujeux peinent devant le but ces dernières semaines avec seulement deux buts marqués lors des cinq dernières rencontres.

Tendances de cotes et marchés : Monaco logiquement devant

IssueBookmakerCoteTendance
Victoire Monaco (1)Unibet1.55Stable
Match nul (X)Unibet4.20Légère hausse
Victoire Angers (2)Unibet5.80Stable

Probabilités implicites approximatives :

  • Monaco : 63 %
  • Nul : 22 %
  • Angers : 15 %

Les bookmakers confirment la position de favori des Monégasques, principalement grâce à l’avantage du terrain et la différence d’effectif.

Notre pronostic du match Monaco – Angers

  • Monaco gagne avec handicap (-1) : écart de niveau réel entre les deux équipes.
  • Monaco marque dans les deux mi-temps : scénario plausible si Monaco impose son rythme.
  • Moins de 3,5 buts : Angers pourrait fermer le jeu pour limiter la casse.

Scores possibles

  • 3-1 : Monaco fait parler sa puissance offensive mais concède un but.
  • 2-0 : match maîtrisé avec une défense solide.
  • 2-1 : Angers résiste longtemps avant de céder.

Une chose est sûre : Monaco doit profiter de ce match pour relancer pleinement sa dynamique nationale, tandis qu’Angers tentera de jouer les trouble-fêtes dans une rencontre où l’intensité pourrait monter rapidement.

