Pronostic Pau – ASSE : les Verts en route vers la L1 avec une 4e victoire de rang ?

Par Fabien Chorlet - 27 Fév 2026, 12:08
💬 Commenter
Les joueurs de l'ASSE
Voici l’analyse complète du match de la 25e journée de Ligue 2 entre Pau et l’ASSE, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’ASSE se déplace ce samedi (20h) sur la pelouse de Pau, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 2. Sur une série de trois victoires consécutives depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur son banc, Sainté est remonté à la deuxième place du classement, en bonne position pour remonter directement en Ligue 1. De son côté, Pau reste irrégulier et navigue dans le ventre mou du classement à la 11e place.

Ligue  2 – Pau vs ASSE
Samedi 28 février  2026 · 20h · Nouste Camp

Saint‑Étienne sur une dynamique ascendante

L’AS Saint-Étienne se déplace à Pau avec une confiance retrouvée. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, les Verts enchaînent trois victoires consécutives et se positionnent à la 2ᵉ place du classement, en bonne voie pour un retour direct en Ligue 1.

Les Stéphanois ont retrouvé un équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive. Leur capacité à construire des attaques structurées et à exploiter les espaces sur les transitions rapides sera déterminante pour ce match à l’extérieur.

Pau veut retrouver de la régularité

Pour le Pau FC, la saison reste contrastée. Actuellement 11ᵉ, le club palois alterne le bon et le moins bon et peine à enchaîner des performances stables.

À domicile, Pau cherchera à tirer parti de son terrain pour surprendre Saint-Étienne. L’équipe devra être solide défensivement, bien gérer les phases de transition et tenter de se montrer efficace dans les rares occasions créées.

Confrontations récentes

Les derniers face-à-face entre Pau et Saint‑Étienne sont plutôt favorables aux Stéphanois.

L’historique des rencontres :

  • Saint‑Étienne : 3 victoires
  • Pau : 1 victoire
  • Match nul : 1

Le bilan montre que les Verts ont pris l’avantage sur les confrontations directes, même si Pau peut toujours créer la surprise, notamment à domicile.

Les compos probables

La compo probable de Pau : Raveyre – Karamoko Briançon, Ruiz – Pouilly, Kanté, Anziani, Kalulu – Bobichon – Versini, Sissoko.
Absent : Glossoa (blessé).

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old (ou Annan) – Miladinovic, Kanté, Moueffek – Boakye, Stassin, Davitashvili.
Absents : Bernauer, El Jamali, Ferreira, Jaber, Lamba, Traoré, N’Guessan, Paalberg (blessés).

Les joueurs à suivre

Pour Pau

  • Giovani Versini (attaquant) : moteur offensif de Pau, il combine vitesse et technique pour créer des situations dangereuses, notamment sur les contres.
  • Antonin Bobichon (milieu offensif) : pivot au milieu, il organise le jeu, distribue les passes et peut également se montrer décisif, étant le tireur de pénalty attitré du club palois.

Pour Saint‑Étienne

  • Zuriko Davitashvili (ailier gauche) : capable de créer des différences balle au pied, il est le principal danger offensif des Verts. Sa créativité et sa vision de jeu peuvent déstabiliser la défense paloise.
  • Augustine Boakye (ailier droit) : puissant et rapide, il constitue une menace constante dans la surface. Son sens du placement et sa capacité à conclure les actions offensives en font un atout majeur pour Saint‑Étienne.

Tendances de cotes et marchés : Saint‑Étienne favori

IssueBookmakerCoteTendance
Victoire Pau (1)Unibet2,88Stable
Match nul (X)Unibet3,60Stable
Victoire Saint‑Étienne (2)Unibet2,20Légère baisse

Probabilités implicites approximatives :

  • Pau : 35 %
  • Nul : 28 %
  • Saint‑Étienne : 45 %

Les bookmakers donnent toujours l’avantage aux Verts, mais la rencontre reste très ouverte, reflétant la dynamique récente de Saint‑Étienne et la solidité relative de Pau à domicile.

Notre pronostic du match Pau – ASSE

  • Victoire de Saint‑Étienne : la dynamique actuelle et l’expérience des Stéphanois plaident pour un succès extérieur.
  • Moins de 3,5 buts : Pau devrait rester compact, limitant les occasions, tandis que Sainté contrôle le rythme.

Scores possibles

  • 0‑2 : Saint‑Étienne impose sa supériorité à l’extérieur.
  • 1‑2 : Pau résiste mais finit par céder.
  • 1‑1 : si Pau se montre opportuniste et Sainté peine à concrétiser.

Saint‑Étienne part favori grâce à sa forme et sa solidité collective, mais Pau pourrait créer quelques difficultés à domicile. Le match s’annonce intéressant tactiquement, avec Sainté légèrement supérieur sur le papier.

