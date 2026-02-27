Pronostic Pau – ASSE : les Verts en route vers la L1 avec une 4e victoire de rang ?

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici l’analyse complète du match de la 25e journée de Ligue 2 entre Pau et l’ASSE, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’ASSE se déplace ce samedi (20h) sur la pelouse de Pau, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 2. Sur une série de trois victoires consécutives depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur son banc, Sainté est remonté à la deuxième place du classement, en bonne position pour remonter directement en Ligue 1. De son côté, Pau reste irrégulier et navigue dans le ventre mou du classement à la 11e place.

Ligue 2 – Pau vs ASSE

Samedi 28 février 2026 · 20h · Nouste Camp

Saint‑Étienne sur une dynamique ascendante

L’AS Saint-Étienne se déplace à Pau avec une confiance retrouvée. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, les Verts enchaînent trois victoires consécutives et se positionnent à la 2ᵉ place du classement, en bonne voie pour un retour direct en Ligue 1.

Les Stéphanois ont retrouvé un équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive. Leur capacité à construire des attaques structurées et à exploiter les espaces sur les transitions rapides sera déterminante pour ce match à l’extérieur.

Pau veut retrouver de la régularité

Pour le Pau FC, la saison reste contrastée. Actuellement 11ᵉ, le club palois alterne le bon et le moins bon et peine à enchaîner des performances stables.

À domicile, Pau cherchera à tirer parti de son terrain pour surprendre Saint-Étienne. L’équipe devra être solide défensivement, bien gérer les phases de transition et tenter de se montrer efficace dans les rares occasions créées.

Confrontations récentes

Les derniers face-à-face entre Pau et Saint‑Étienne sont plutôt favorables aux Stéphanois.

L’historique des rencontres :

Saint‑Étienne : 3 victoires

Pau : 1 victoire

Match nul : 1

Le bilan montre que les Verts ont pris l’avantage sur les confrontations directes, même si Pau peut toujours créer la surprise, notamment à domicile.

Les compos probables

La compo probable de Pau : Raveyre – Karamoko Briançon, Ruiz – Pouilly, Kanté, Anziani, Kalulu – Bobichon – Versini, Sissoko.

Absent : Glossoa (blessé).

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old (ou Annan) – Miladinovic, Kanté, Moueffek – Boakye, Stassin, Davitashvili.

Absents : Bernauer, El Jamali, Ferreira, Jaber, Lamba, Traoré, N’Guessan, Paalberg (blessés).

Les joueurs à suivre

Pour Pau

Giovani Versini (attaquant) : moteur offensif de Pau, il combine vitesse et technique pour créer des situations dangereuses, notamment sur les contres.

: moteur offensif de Pau, il combine vitesse et technique pour créer des situations dangereuses, notamment sur les contres. Antonin Bobichon (milieu offensif) : pivot au milieu, il organise le jeu, distribue les passes et peut également se montrer décisif, étant le tireur de pénalty attitré du club palois.

Pour Saint‑Étienne

Zuriko Davitashvili (ailier gauche) : capable de créer des différences balle au pied, il est le principal danger offensif des Verts. Sa créativité et sa vision de jeu peuvent déstabiliser la défense paloise.

: capable de créer des différences balle au pied, il est le principal danger offensif des Verts. Sa créativité et sa vision de jeu peuvent déstabiliser la défense paloise. Augustine Boakye (ailier droit) : puissant et rapide, il constitue une menace constante dans la surface. Son sens du placement et sa capacité à conclure les actions offensives en font un atout majeur pour Saint‑Étienne.

Tendances de cotes et marchés : Saint‑Étienne favori

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire Pau (1) Unibet 2,88 Stable Match nul (X) Unibet 3,60 Stable Victoire Saint‑Étienne (2) Unibet 2,20 Légère baisse

Probabilités implicites approximatives :

Pau : 35 %

Nul : 28 %

Saint‑Étienne : 45 %

Les bookmakers donnent toujours l’avantage aux Verts, mais la rencontre reste très ouverte, reflétant la dynamique récente de Saint‑Étienne et la solidité relative de Pau à domicile.

Notre pronostic du match Pau – ASSE

Victoire de Saint‑Étienne : la dynamique actuelle et l’expérience des Stéphanois plaident pour un succès extérieur.

: la dynamique actuelle et l’expérience des Stéphanois plaident pour un succès extérieur. Moins de 3,5 buts : Pau devrait rester compact, limitant les occasions, tandis que Sainté contrôle le rythme.

Scores possibles

0‑2 : Saint‑Étienne impose sa supériorité à l’extérieur.

: Saint‑Étienne impose sa supériorité à l’extérieur. 1‑2 : Pau résiste mais finit par céder.

: Pau résiste mais finit par céder. 1‑1 : si Pau se montre opportuniste et Sainté peine à concrétiser.

Saint‑Étienne part favori grâce à sa forme et sa solidité collective, mais Pau pourrait créer quelques difficultés à domicile. Le match s’annonce intéressant tactiquement, avec Sainté légèrement supérieur sur le papier.