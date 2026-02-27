Le PSG doit-il craindre un retour de Luis Enrique au FC Barcelone ?

Nos deux journalistes Bastien Aubert et William Tertrin lancent le débat autour d’un possible départ de Luis Enrique (PSG) au FC Barcelone.

« Un jeu électoral, ni plus ni moins »

« Il n’y a clairement pas lieu de s’inquiéter d’un éventuel retour de Luis Enrique au FC Barcelone. Les rumeurs qui circulent relèvent surtout du jeu politique en pleine campagne présidentielle au Barça : certains candidats agitent son nom pour flatter la fibre nostalgique des socios et gratter quelques voix au passage. Mais dans les faits, Luis Enrique n’a jamais eu pour habitude de revenir dans ses anciens clubs.

L’Espagnol a toujours avancé, sans regarder dans le rétroviseur. Surtout, il répète se sentir parfaitement épanoui sur le banc du PSG, où il forme un duo solide et structuré avec Luis Campos. Le projet parisien lui offre stabilité, pouvoir sportif et ambitions européennes : difficile donc d’imaginer un départ pour une promesse électorale. »

Bastien AUBERT

Oui

« Il y a des raisons de s’inquiéter oui. Même si ce scénario n’est pas actuellement imminent, il reste suffisamment plausible pour inquiéter les supporters parisiens. On sait que Luis Enrique garde des liens profonds avec le club catalan et sa légende restée vive dans l’esprit des fans et des dirigeants. À plusieurs reprises, des rumeurs ont évoqué que Barcelone envisagerait de le rapatrier, ce qui, si cela arrivait, ferait naître une situation très délicate pour le PSG tant sur le plan sportif que symbolique. Mais l’affaire n’est pas simple pour le Barça étant donné que Luis Enrique pourrait aussi bien prolonger à Paris.

Sportivement, le retour d’un technicien de la trempe de Luis Enrique à Barcelone serait une menace concrète pour le PSG. Son retour soulèverait la compétitivité directe entre les deux clubs, surtout en Ligue des champions où ils peuvent à nouveau se croiser. Même si aujourd’hui le Barça est entraîné par Hansi Flick, qui a lui-même signé jusqu’en 2027, l’idée qu’Enrique puisse redevenir une option crédible à l’avenir, notamment dans des campagnes électorales ou des projets de reconstruction, peut suffir à mettre en alerte le PSG et ses supporters ».

William TERTRIN

Le calendrier de fin de saison du PSG :

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League