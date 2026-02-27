Real Madrid Mercato : Prestianni à deux doigts de rejoindre Vinicius à Madrid !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le très controversé Gianluca Prestianni, auteur d’insultes racistes à l’endroit de Vinicius Junior, aurait pu être son coéquipier au Real Madrid.

Gianluca Prestianni refait parler de lui… et pas seulement pour ses exploits sur le terrain. Lors d’un récent match de Ligue des Champions, le jeune Argentin a été au cœur d’une polémique avec Vinícius Júnior, accusé à tort d’un commentaire offensant selon lui. Mais derrière ce petit scandale médiatique, se cache une info XXL : le Real Madrid a frôlé son recrutement avant son envol européen.

Quand Prestianni brillait à Vélez Sarsfield, Don Balon croit savoir que le Real et le Barça avaient déjà flairé la pépite. L’ailier argentin figurait dans tous les rapports de scouting des clubs européens, et à Valdebebas, on craquait pour sa vitesse, son sens du dribble et son caractère déjà ultra-compétitif malgré ses 18 ans. Le Real voulait miser sur le long terme, comme avec Vinícius ou Rodrygo, avant que le prix d’un futur crack ne s’envole.

Le Real Madrid en pince toujours pour Prestianni !

Pendant le mercato hivernal 2023, le club madrilène a étudié l’opération sérieusement. Contacts avec l’agent, chiffres analysés… mais l’accord n’a jamais été conclu. Trop de paramètres à gérer : l’adaptation, la concurrence dans l’effectif, le timing économique. Quelques mois plus tard, en janvier 2024, Prestianni signe finalement au SL Benfica, tremplin historique vers les grandes ligues européennes.

Aujourd’hui, il brille et pourrait écrire une autre histoire . Le média espagnol précise que le Real Madrid reste attentif malgré la polémique mondiale : le jeune talent sud-américain n’a rien perdu de son potentiel, et une belle saison à Benfica pourrait le remettre directement sur le radar des géants européens.

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (barrage retour de la Champions League)

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

08/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)