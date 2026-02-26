Real Madrid – Benfica : un aveu totalement scotchant relance le scandale Vinicius-Prestianni

Nouveau rebond dans la polémique autour de Gianluca Prestianni. En effet, l’attaquant de Benfica a reconnu avoir tenu une insulte raciste envers Vinicius lors du choc de Ligue des Champions face au Real Madrid, selon le journal portugais Correio da Manhã. Retour sur les faits, la réaction du club lisboète, et les retombées attendues dans la sphère football.

Les faits lors du match Real Madrid – Benfica

Tout commence à l’issue d’une confrontation tendue entre le Real Madrid et Benfica, marquée par la victoire espagnole au match aller. Lors de ce match, un échange houleux éclate sur le terrain. Plusieurs joueurs, ainsi que des observateurs, affirment que Prestianni aurait qualifié Vinicius Jr de «singe», un acte considéré comme raciste et fermement condamné dans le milieu sportif.

Les propos auraient été prononcés à cinq reprises, en marge d’un accrochage entre les deux joueurs. Cet incident intervient alors que Vinicius connaît une saison exceptionnelle, confirmant sa place parmi les stars du football mondial.

La réaction de Benfica et la suspension de Prestianni

Face à la gravité des accusations, Benfica adopte une posture publique de contestation, tout en prenant des mesures immédiates. Le club maintient que son joueur n’est pas coupable d’actes racistes, mais décide toutefois de suspendre Prestianni pour le barrage retour décisif contre le Real, en attendant les conclusions de l’enquête menée par l’UEFA.

L’aveu du joueur et ses justifications

Le rebondissement est survenu quand Prestianni, selon des sources internes, aurait reconnu devant ses coéquipiers avoir utilisé l’insulte ciblant Vinicius. L’Argentin a toutefois contesté toute intention raciste, évoquant la pression du match et un geste d’énervement qui le dépasserait selon lui, sans la volonté de blesser sur la question du racisme.

Cette prise de responsabilité devant le groupe ne dissipe pas la gravité de l’acte, mais elle marque une étape clé dans la gestion du dossier, à l’heure où la transparence et la lutte contre le racisme deviennent centrales dans le football européen.

Quelles suites disciplinaires pour Prestianni ?

À ce stade, l’UEFA poursuit son enquête et une sanction pourrait s’abattre sur le jeune attaquant. Plusieurs éléments sont susceptibles d’entrer en ligne de compte. Ce dossier relance, encore une fois, le débat crucial sur la responsabilité des acteurs de haut niveau et le message que l’instance européenne souhaite envoyer à travers ses décisions. Face à la progression fulgurante de Vinicius, déjà considéré comme un leader générationnel, aucun dérapage n’est toléré et l’affaire est suivie au plus haut niveau.

Plus que jamais, ce nouvel épisode montre que la lutte contre le racisme n’est pas achevée. La suite de cette enquête et la réaction du monde du football seront scrutées de près, alors que les attentes autour de Vinicius et l’exemplarité attendue des joueurs professionnels n’ont jamais été aussi fortes.