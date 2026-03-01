À LA UNE DU 1 MAR 2026
[00:00]Après avoir mis le feu au championnat portugais, Sydney Sweeney bientôt en Ligue 1 ?
[23:04]Le Havre – PSG (0-1) : Paris s’est fait peur mais distance le RC Lens en tête de la Ligue 1
[22:40]OM : Benatia officialise son départ, la nouvelle priorité de McCourt déjà identifiée
[22:07]OM : le successeur de Pablo Longoria est connu ! (officiel)
[21:56]Pau – ASSE (0-3) : le réveil de Stassin propulse les Verts en tête de la Ligue 2, les tops et flops
[21:31]OM : Beye s’est pris une balle perdue par un des ses joueurs en plein direct
[20:48]FC Barcelone : Yamal révèle un secret qu’il cachait depuis des semaines, Flick lui répond cash
[20:18]FC Nantes : deux joueurs écartés par Kantari face au LOSC, dont une recrue hivernale
[20:06]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Le Havre
[19:22]OL : des gros coups durs confirmés pour l’Olympico face à l’OM
Après avoir mis le feu au championnat portugais, Sydney Sweeney bientôt en Ligue 1 ?

Par Raphaël Nouet - 1 Mar 2026, 00:00
Sydney Sweeney (3e en partant de la gauche) lors d'un gala à Los Angeles.
La pulpeuse actrice américaine Sydney Sweeney a assisté au match entre le Sporting Portugal et l’Estoril Praia (3-0) hier, faisant preuve de ses qualités en matière de football. A quand un passage en Ligue 1 ?

Une fois n’est pas coutume, deux des trois grands du championnat portugais jouaient hier en championnat. Et un fait a marqué chacun de leur match. La victoire du FC Porto sur Arouca (3-1) a été marquée par un pénalty fantôme obtenu par Seko Fofana à la 90e minute, alors que le score était encore de 1-1. Une erreur arbitrale qui a rendu fou furieux le Benfica. Et puis, le succès du Sporting contre Estoril Praia (3-0) a vu la belle Sydney Sweeney descendre sur la pelouse au coup de sifflet final pour taquiner le ballon.

Une conduite de balle remarquée

La pulpeuse Américaine a montré ses qualités balle au pied. Si elle a essayé en vain de lever le ballon pour jongler, sa conduite de balle assortie d’une passe pour la mascotte du Sporting n’était pas trop mal. On ne serait pas surpris d’apprendre qu’elle a joué au soccer dans sa jeunesse. En revanche, ses fans ont dû être déçus car elle portait un épais manteau de cuir lors de cette séquence, ce qui a provoqué le public de ses atouts qu’elle n’hésite pourtant jamais à mettre en valeur.

Vu qu’elle a assisté à un match du championnat portugais, Sydney Sweeney ne devrait pas dire non si un club de Ligue 1 l’invite à voir une rencontre. En plus, un article du Parisien a démontré que les acteurs et actrices américains quittent de plus en plus leur pays à cause de la politique de Donald Trump pour vivre en Europe, plus particulièrement en France (même si Sweeney semble plutôt proche des idées du président en place). Il n’y a plus qu’à lancer l’invitation !

International

