S’il s’impose ce soir sur la pelouse de Pau, Philippe Montanier deviendra le premier entraîneur à avoir remporté ses quatre premiers matches sur le banc de l’ASSE depuis Robert Herbin.

Arrivé sur le banc de l’AS Saint-Étienne il y a à peine un mois, Philippe Montanier n’a jamais caché son attachement profond au club forézien. Lors de sa présentation, le technicien avait évoqué un rêve d’enfance devenu réalité, rappelant que pour toute une génération, les Verts représentaient l’âme du football français. Un attachement qui pourrait prendre une dimension historique ce soir, à l’occasion du déplacement à Pau pour la 25e journée de Ligue 2.

Car en cas de victoire, Montanier entrerait immédiatement dans la légende du club. Jusqu’à présent, un seul entraîneur stéphanois a réussi l’exploit de remporter ses quatre premiers matches sur le banc : Robert Herbin, figure mythique surnommée « le Sphinx », artisan des plus grandes heures de l’ASSE dans les années 1970. Rejoindre un tel nom constituerait un symbole fort pour Montanier, qui tente de relancer un club en quête de retour au premier plan.

Un départ parfait pour relancer les Verts

Depuis son arrivée, le changement est visible, autant dans les résultats que dans l’état d’esprit. Les Stéphanois restent sur trois victoires consécutives : face à Montpellier HSC (1-0), sur la pelouse de En Avant Guingamp (2-1), puis contre Stade Lavallois (2-1). Au-delà des points, c’est la structure collective retrouvée qui impressionne. L’équipe paraît plus compacte, plus disciplinée et surtout plus efficace dans les moments clés.

Montanier a rapidement imposé ses principes : rigueur défensive, adaptation à l’adversaire et gestion des temps faibles. Un contraste avec les semaines précédentes, où les Verts peinaient à maintenir leur niveau sur la durée.

Pau, un piège bien réel

Le déplacement au Nouste Camp s’annonce néanmoins périlleux. Le Pau FC a déjà fait tomber plusieurs prétendants cette saison et s’est forgé une réputation d’équipe difficile à manœuvrer à domicile. Montanier lui-même l’a rappelé : rien ne sera offert à son équipe, malgré la dynamique positive.

Saint-Étienne devra notamment résoudre un problème récurrent : l’irrégularité au sein d’un même match. Face à Laval, les Verts avaient dominé la première période avant de reculer dangereusement après la pause. À Guingamp, ils avaient connu l’inverse, montant en puissance après un début timide. Et contre Montpellier, la victoire avait été acquise au terme d’un match fermé, marqué par une gestion prudente.

Cette incapacité à maintenir un haut niveau sur 90 minutes reste l’un des derniers axes de progression identifiés par le staff.

Un enjeu sportif et symbolique

Au-delà du symbole personnel, une victoire aurait des conséquences importantes au classement. Elle permettrait à l’ASSE de poursuivre sa remontée et de mettre la pression sur ses concurrents directs pour la montée en Ligue 1. Après une première partie de saison décevante, le club semble avoir retrouvé une dynamique compatible avec ses ambitions.

Pour Montanier, l’enjeu est double : confirmer le renouveau sportif et inscrire son nom aux côtés de Robert Herbin, l’entraîneur qui a façonné l’identité du club. Un mois seulement après son arrivée, il a déjà rallumé la flamme. Une quatrième victoire consécutive transformerait ce bon départ en véritable moment d’histoire.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2