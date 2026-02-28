OM Mercato : un énorme flop marseillais vers un transfert à Liverpool pour 60 M€ ?

Acheté 10 millions d’euros en 2022, Luis Suarez fait partie des plus récents gros flops de l’OM. Depuis, il a totalement relancé sa carrière et pourrait même filer à Liverpool cet été à prix d’or.

Alors que le mercato estival n’ouvrira ses portes que dans quelques mois, un nom familier à tous les supporters de l’OM refait parler de lui : Luis Suarez. L’attaquant colombien, passé par l’OM lors de la saison 2022‑2023 avant de relancer sa carrière en Espagne puis au Sporting Portugal, est aujourd’hui l’un des buteurs les plus courtisés du football européen.

Du Vélodrome à Lisbonne : renaissance d’un ancien

Arrivé à Marseille en 2022 pour environ 10 millions d’euros, Suárez n’a pas laissé l’empreinte escomptée sous le maillot phocéen, avant de rebondir en Liga avec Almería, où il s’est métamorphosé en buteur prolifique, puis de s’installer comme figure offensive clé au Sporting depuis l’été dernier.

À 28 ans aujourd’hui, il s’est affirmé comme l’un des joueurs les plus efficaces de la Liga Portugal, attirant l’œil des grands clubs européens grâce à sa capacité à finir les actions et à être décisif dans les grands rendez‑vous. Cette saison, il totalise 29 buts en 37 matchs. Des statistiques bien loin de ses 3 petits buts marqués en 11 matchs à l’OM.

Liverpool et Newcastle en embuscade

Et selon des informations du journaliste Ekrem Konur, deux clubs de Premier League – Liverpool et Newcastle United – seraient très attentifs à la situation de Suárez en vue du mercato d’été. Liverpool voit dans l’ancien Marseillais un atout intéressant pour renforcer sa ligne offensive, notamment en rotation dans un calendrier chargé.

De son côté, Newcastle United apprécie sa régularité dans la zone de vérité et considère qu’un buteur de cette trempe pourrait aider le club à franchir un cap sur la scène européenne, après une saison marquée par des difficultés offensives à certains moments clés. Mais le Sporting serait prêt à lâcher son joueur contre une somme estimée autour… de 60 millions d’euros, une barre jugée élevée mais cohérente avec le rendement actuel du Colombien.

Vendu définitivement par l’OM à Almeria en 2023 pour 8 millions d’euros via l’option d’achat contenue dans son prêt, Suarez a donné un tout nouveau tournant à sa carrière. Dès l’été prochain, il pourrait évoluer dans un top club européen, et ainsi donner quelques regrets à l’OM, qui s’était montré peut-être un peu trop impatient, une fois de plus…