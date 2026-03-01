OM : un absent surprise et la petite merveille de Marbella dans le groupe de Beye face à l’OL

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Le groupe de l’OM pour le match face à l’OL.

Ce dimanche soir, l’OM reçoit l’OL au Vélodrome pour l’Olympico. Le groupe d’Habib Beye vient d’être dévoilé, et 23 joueurs ont été convoqués. Parmi eux, Ange Lago est de la partie, lui qui a été convié au stage à Marbella. Le jeune avant-centre de 21 ans brille en Pro 2 et a déjà attiré l’œil des fans marseillais. Sinon, hormis l’absence de Bilal Nadir, aucun joueur ne manque à l’appel.

Le groupe de l’OM

De Lange, Rulli, Van Neck – Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Emerson, Medina, Pavard, Weah – Abdelli, Højbjerg, Kondogbia, Nnadi, Timber, Vermeeren – Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Lago, Nwaneri, Paixão, Traoré.