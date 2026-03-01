OM : un absent surprise et la petite merveille de Marbella dans le groupe de Beye face à l’OL

Le groupe de l’OM pour le match face à l’OL.
Ce dimanche soir, l’OM reçoit l’OL au Vélodrome pour l’Olympico. Le groupe d’Habib Beye vient d’être dévoilé, et 23 joueurs ont été convoqués. Parmi eux, Ange Lago est de la partie, lui qui a été convié au stage à Marbella. Le jeune avant-centre de 21 ans brille en Pro 2 et a déjà attiré l’œil des fans marseillais. Sinon, hormis l’absence de Bilal Nadir, aucun joueur ne manque à l’appel.
Le groupe de l’OM
De Lange, Rulli, Van Neck – Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Emerson, Medina, Pavard, Weah – Abdelli, Højbjerg, Kondogbia, Nnadi, Timber, Vermeeren – Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Lago, Nwaneri, Paixão, Traoré.
👥 Le groupe retenu par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour cet 𝑶𝒍𝒚𝒎𝒑𝒊𝒄𝒐 💪 #OMOL pic.twitter.com/kXfDNS9k1W— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 1, 2026