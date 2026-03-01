À LA UNE DU 1 MAR 2026
[13:00]Real Madrid : Arbeloa ne rassure pas pour Mbappé mais relance totalement l’avenir de Vinicius
[12:30]FC Nantes Mercato : le grand retour de Moses Simon relancé !
[12:00]ASSE : Stassin a explosé à Pau, Montanier balance tout sur sa renaissance
[11:30]Revue de presse : Haise déjà discuté à Rennes, alerte pour Lens avant Lyon, Nice cible un attaquant
[11:00]OM – OL : les compos probables de l’Olympico, Beye va faire des choix forts
[10:32]OM : un absent surprise et la petite merveille de Marbella dans le groupe de Beye face à l’OL
[10:30]PSG : Paris a trouvé son nouveau Dembélé pour 50 M€, le FC Barcelone en est jaloux
[10:00]Revue de presse espagnole : changement symbolique au Real Madrid, Yamal signe un nouveau record au FC Barcelone
[09:30]OM : McCourt a envoyé un énorme message à l’Arabie saoudite pour la vente du club
[09:00]RC Lens Mercato : un transfert record annoncé, le Stade Rennais n’y est pas pour rien
OM : un absent surprise et la petite merveille de Marbella dans le groupe de Beye face à l’OL

Par William Tertrin - 1 Mar 2026, 10:32
💬 Commenter
Le groupe de l’OM pour le match face à l’OL.

Ce dimanche soir, l’OM reçoit l’OL au Vélodrome pour l’Olympico. Le groupe d’Habib Beye vient d’être dévoilé, et 23 joueurs ont été convoqués. Parmi eux, Ange Lago est de la partie, lui qui a été convié au stage à Marbella. Le jeune avant-centre de 21 ans brille en Pro 2 et a déjà attiré l’œil des fans marseillais. Sinon, hormis l’absence de Bilal Nadir, aucun joueur ne manque à l’appel.

Le groupe de l’OM

De Lange, Rulli, Van Neck – Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Emerson, Medina, Pavard, Weah – Abdelli, Højbjerg, Kondogbia, Nnadi, Timber, Vermeeren – Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Lago, Nwaneri, Paixão, Traoré.

