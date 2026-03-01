À LA UNE DU 1 MAR 2026
[13:00]Real Madrid : Arbeloa ne rassure pas pour Mbappé mais relance totalement l’avenir de Vinicius
[12:30]FC Nantes Mercato : le grand retour de Moses Simon relancé !
[12:00]ASSE : Stassin a explosé à Pau, Montanier balance tout sur sa renaissance
[11:30]Revue de presse : Haise déjà discuté à Rennes, alerte pour Lens avant Lyon, Nice cible un attaquant
[11:00]OM – OL : les compos probables de l’Olympico, Beye va faire des choix forts
[10:32]OM : un absent surprise et la petite merveille de Marbella dans le groupe de Beye face à l’OL
[10:30]PSG : Paris a trouvé son nouveau Dembélé pour 50 M€, le FC Barcelone en est jaloux
[10:00]Revue de presse espagnole : changement symbolique au Real Madrid, Yamal signe un nouveau record au FC Barcelone
[09:30]OM : McCourt a envoyé un énorme message à l’Arabie saoudite pour la vente du club
[09:00]RC Lens Mercato : un transfert record annoncé, le Stade Rennais n’y est pas pour rien
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : Arbeloa ne rassure pas pour Mbappé mais relance totalement l’avenir de Vinicius

Par William Tertrin - 1 Mar 2026, 13:00
💬 Commenter
L'entraineur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, lors d'une conférence de presse.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

En conférence de presse avant le match entre le Real Madrid et Getafe, Álvaro Arbeloa a évoqué l’état de santé de Kylian Mbappé, mais aussi Vinicius, dont l’avenir est relancé.

Ce dimanche, à la veille de la réception de Getafe du côté du Real Madrid, le coach Álvaro Arbeloa était présent en conférence de presse. Si son équipe accuse provisoirement 4 points de retard sur le FC Barcelone, l’entraîneur madrilène a surtout été interrogé sur l’état de santé de Kylian Mbappé, blessé au genou et qui devrait manquer 3 semaines de compétition.

Et Arbeloa n’a pas forcément donné de nouvelles rassurantes, dans des propos rapportés par Real France : « Tout est très clair. Nous savons parfaitement ce qu’il a et ce que nous voulons maintenant, c’est qu’il récupère de ces gênes et qu’il revienne à 100% lorsqu’il sera totalement rétabli. On verra au jour le jour. C’est à lui de voir comment il se sent. Pour l’instant, il vaut mieux ne pas donner de délais et qu’il écoute ses sensations. En fonction de cela, on décidera. On veut qu’il revienne à 100%, et quand ce sera le cas, il reviendra ». Le doute reste entier concernant le numéro 10 du Real, dont le retour est espéré pour le match retour face à Manchester City en Ligue des Champions, prévu le 17 mars prochain.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Vinicius finalement prolongé ?

De plus, Arbeloa a également évoqué Vinicius, auteur de 7 buts et 5 passes dé depuis son arrivée sur le banc. « Je ne sais pas si j’ai changé quelque chose… Le mérite revient à Vini, qui est un footballeur fantastique. Je lui donne beaucoup de confiance et d’affection, et je demande à ses coéquipiers de le chercher pour exploiter ses qualités. C’est un joueur déterminant, fondamental. Comme entraîneur, je travaille pour qu’on le trouve dans beaucoup de situations sur le terrain », a-t-il évoqué.

Et il semblerait que le futur du Brésilien soit totalement relancé. En effet, selon AS, les discussions sur la prolongation de son contrat, actuellement jusqu’en juin 2027, progressent discrètement et favorablement. Le climat plus apaisé et son retour au top niveau rendent désormais cette prolongation plus envisageable, malgré quelques questions sur sa collaboration avec Kylian Mbappé. La confiance d’Arbeloa a totalement relancé le dossier, et Vinicius pourrait donc s’inscrire dans la durée à Madrid.

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot