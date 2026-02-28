Real Madrid : la date exacte du retour de Mbappé vient d’être révélée

Alors que plusieurs versions ont été livrées sur la date exacte du retour de Kylian Mbappé sur les terrains, une nouvelle information est venue clarifier la situation.

Touché au genou gauche depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé observe une pause forcée jusqu’à la mi-mars. L’attaquant du Real Madrid, également capitaine des Bleus, manquera les prochaines échéances, avec un retour espéré pile pour le choc européen face à Manchester City en Ligue des champions. Cette indisponibilité, loin d’être anodine dans la saison des Madrilènes, pose aussi la question de la préparation à la Coupe du monde 2026.

Les raisons médicales de l’indisponibilité de Mbappé

La blessure contractée par Mbappé concerne une lésion du ligament latéral externe du genou gauche. Un diagnostic posé suite à une IRM réalisée fin décembre, qui pousse le joueur à privilégier une récupération totale et à éviter toute précipitation. Mbappé, déjà en phase de soins, confirme ainsi sa volonté de préserver son intégrité physique, conscient que la gestion de ce type de blessure conditionne non seulement sa fin de saison, mais aussi sa trajectoire avec l’équipe de France.

L’avant-centre doit tirer un trait sur plusieurs rendez-vous majeurs d’ici la mi-mars. Si son état ne s’améliore pas, il ne sera pas de retour avant le match retour contre Manchester City, comme révélé par la Cadena SER. Plusieurs délais avaient été évoqués, mais la date exacte du retour de Mbappé commence à se préciser. Il avait déjà manqué le barrage retour de C1 contre Benfica et, selon l’équipe médicale, devra faire preuve de patience pour retrouver son meilleur niveau avant de prétendre à une place de titulaire.

Retour espéré pour le choc contre Manchester City

Le calendrier du Real Madrid révèle un objectif clair : tout est mis en œuvre pour que Mbappé effectue son retour à l’occasion du huitième de finale retour de Ligue des champions, le 17 mars face à Manchester City. Ce match décisif pourrait marquer le come-back de l’international français après sa période de convalescence, un choix dicté autant par la prudence médicale que par les enjeux de la saison pour son club.

La décision de ne pas précipiter le retour de Kylian Mbappé répond à une double exigence : servir les intérêts du Real Madrid en Ligue des champions, mais surtout arriver en pleine possession de ses moyens pour la Coupe du monde 2026. D’ici là, chaque minute de jeu sera scrutée, tant ses performances pèsent en club comme en sélection, où il affiche déjà 94 capes et 55 buts à 27 ans.