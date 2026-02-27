Privé de Kylian Mbappé pour au moins deux semaines, le Real Madrid va-t-il en profiter pour montrer son meilleur visage ? Nos journalistes en débattent.

« Collectivement, il sera plus fort »

Je ne suis pas un très grand fan de Kylian Mbappé. Son jeu ne me fait pas rêver, sa mentalité encore moins. Je pense que le Real Madrid a fait une très grosse erreur en misant autant dessus. Et en en faisant la nouvelle star de l’équipe au détriment de celles en place. Le vestiaire a implosé, le collectif a sombré. Alors que les Merengue avaient décroché le doublé Liga-Champions League en 2024 grâce à des individualités fortes comme Vinicius Jr, Rodrygo ou Jude Bellingham, il a fallu faire place nette pour Kylian Mbappé et faire en sorte que toutes les actions passent par lui.

Aussi, son absence pour deux semaines au moins me semble être une bonne nouvelle. Fini le jeu stéréotypé consistant à le chercher en permanence, même quand il est bien pris ou mal placé. Fini aussi ses décrochages inutiles qui empêchent le Real d’avoir un joueur dans la surface, comme on l’a encore vu à plusieurs reprises à Pampelune samedi dernier. Le collectif merengue n’en sera que meilleur. On me répondra qu’on ne peut pas se passer comme ça d’un joueur ayant déjà inscrit 36 buts toutes compétitions confondues. Je répondrai que le Real aurait de toute façon marqué ces 36 buts si Mbappé n’avait pas été mais qu’ils auraient été répartis sur plusieurs joueurs.

Raphaël NOUET

« En aucun cas Mbappé est un problème pour le Real Madrid »

« Même si la question revient souvent lorsqu’il est absent, je crois sincèrement que le Real Madrid peut vraiment pâtir de l’absence de Mbappé, notamment dans ses matchs les plus importants. Il n’était pas là contre Benfica lors du barrage retour de Ligue des champions, et ce match a été vu comme un sérieux handicap pour les Merengue, qui n’ont vraiment pas fait grosse impression malgré deux buts marqués. Mais, même avec un Mbappé passeur décisif au match aller, la prestation madrilène n’a pas fait sensation non plus.

C’est pour cela que ce n’est pas tant Mbappé qui « empêche » le Real d’être meilleur sans lui, bien au contraire. On l’a vu à plusieurs reprises cette saison, qu’il soit là ou pas, cela ne veut pas dire pour autant que le Real Madrid déroule à chacun de ses matchs. La double confrontation contre Benfica en barrages en est le parfait exemple. Son absence ne garantit en rien une solution de fond à ces difficultés affichées par l’équipe. Je comprends totalement l’argument de Raph sur l’influence statistique de Mbappé cette saison, mais je pense quand même que, quand une équipe est privée d’un joueur qui a marqué 38 buts en 33 matchs, on ne peut pas dire qu’elle gagne au change. Bien au contraire. En aucun cas Mbappé est un problème pour le Real Madrid. C’est au coach de régler ce qu’il ne va pas, et en ce sens, Álvaro Arbeloa a encore du boulot ! »

William TERTRIN