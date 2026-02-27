Revue de presse espagnole : Arbeloa a déjà oublié Mbappé au Real Madrid, Flick perd gros au FC Barcelone 

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici la revue de presse espagnole en date du vendredi 27 février 2026. Au menu : la blessure de Frenkie De Jong au FC Barcelone et le renouveau de Federico Valverde au Real Madrid.

MARCA : « Capitaine Valverde »

Kylian Mbappé blessé et absent pendant plusieurs jours, Alvaro Arbeloa a trouvé son nouveau leader sur le terrain : Federico Valverde. De retour en forme, le capitaine du Real Madrid est le devenu le meilleur relais du coach après avoir dépanné en latéral droit.

SPORT : « De Jong KO »

Mauvaise nouvelle pour Frenkie De Jong. Le milieu de terrain du FC Barcelone s’est blessé lors de la dernière séance d’entraînement, et va devoir s’absenter des terrains plusieurs semaines. Un gros coup dur pour la suite de la saison.

MUNDO DEPORTIVO : « Ensemble, nous pouvons remonter »

Hansi Flick célébrera ce samedi son 100e match à la tête du FC Barcelone et croit à une remontada contre l’Atlético Madrid après la raclée en demi-finale aller de la Coupe du Roi (0-4) : « Ensemble, nous pouvons remonter, le principal c’est d’y croire. »

AS : « Mbappé cherche des solutions »

Blessé au genou, Mbappé cherche des solutions pour accélérer son retour à la compétition. L’option de l’opération n’est pas écartée par l’attaquant du Real Madrid.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (barrage retour de la Champions League)

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

08/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)