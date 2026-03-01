FC Barcelone Mercato : Messi vers une dernière danse au Barça, sa réponse est tombée

Dans une déclaration majeure qui secoue la campagne pour l’élection présidentielle du FC Barcelone, Lionel Messi, la légende du club, aurait informé tous les candidats à la présidence du club qu’il ne reviendra jamais jouer au Barça en tant que joueur, même si une collaboration différente pourrait être envisagée à l’avenir.

Selon des informations rapportées par Radio Catalunya, l’entourage de Messi a clairement communiqué sa position aux équipes de campagne des différents candidats, mettant un terme aux rumeurs d’un retour sur le terrain au Camp Nou.

Une décision ferme dans le contexte des élections

L’annonce intervient alors que plusieurs prétendants à la présidence, dont certains promettaient d’œuvrer pour un retour de Messi — potentiellement même sur le terrain — ont fait de cette idée un élément de leur stratégie électorale.

Mais selon les nouvelles directives de son entourage, Messi ne signera pas de nouveau contrat en tant que joueur, quelle que soit l’issue de l’élection du 15 mars 2026.

Messi pourrait envisager un rôle différent

Même si Messi refuse de revenir sur le terrain, la porte n’est pas totalement fermée pour d’autres formes d’implication dans l’institution catalane : il pourrait potentiellement intégrer le club dans un rôle consultatif, dirigeant ou honorifique à l’avenir. Cela représenterait un rôle symbolique ou stratégique, plus conforme à son statut de figure légendaire du club, sans jouer activement en compétition.

La relation de Messi avec le Barça et notamment avec l’actuel président Joan Laporta a souvent été décrite comme complexe et parfois tendue, notamment depuis son départ en 2021 dans des circonstances financières difficiles pour le club.

Actuellement sous contrat avec l’Inter Miami en Major League Soccer (MLS), Messi reste l’un des joueurs les plus influents du football mondial. Toute annonce impliquant son avenir — même hors du terrain — reste scrutée par les supporters barcelonais et les médias du monde entier.