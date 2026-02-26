FC Barcelone Mercato : c’est confirmé pour le retour de Messi, l’ombre du PSG plane encore sur Yamal

Sur RMC ce jeudi soir, Marc Ciria, candidat à la présidence du FC Barcelone, a évoqué le retour de Lionel Messi mais également l’avenir de Lamine Yamal, courtisé par le PSG.

Le FC Barcelone va vivre des prochaines semaines très agitées. En effet, les prochaines élections présidentielles du club auront lieu le 15 mars prochain, et Joan Laporta a des concurrents très sérieux. À commencer par l’homme d’affaires barcelonais Marc Ciria, qui a de gros projets pour le club catalan.

Comme relayé sur notre site ce jeudi, l’arrivée de Luis Enrique, coach du PSG, sur le banc, le retour de Lionel Messi, ou encore le recrutement d’une superstar comme Kane ou Haaland ont été évoqués. En attendant, Ciria en a dit un peu plus au micro de Rothen s’enflamme ce jeudi sur RMC.

Concernant un grand retour de Messi, il a confirmé avoir initié une approche : « son départ est la plus grande erreur stratégique de l’histoire du club. Lionel Messi et son entourage, les personnes qui gèrent sa partie business et commerciale, nous leur avons proposé un plan pour qu’il devienne socio stratégique du Barça. L’apport de Messi au Barça, en plus de guérir une blessure émotionnelle, donnerait une impulsion économique à la relance financière du club. On serait prêt à donner notre peau pour que Messi revienne au Barça comme socio stratégique du club. C’est quelque chose que Marc Ciria ne décidera pas seul. Ça devrait être décidé par un secrétariat technique professionnel avec lui. Marc Ciria, en tant que socio du Barça, serait ravi et très ému que Messi fasse une ‘last dance’ avec le Barça, en jouant quelques minutes, et en faisant ses adieux, stade par stade en Europe. Il est l’icône la plus importante du monde du sport. Mais cela devra être décidé par le secrétariat technique et avec Leo Messi. En dehors du domaine du sportif, il reste essentiel et structurant comme socio stratégique sur le plan commercial pour les produits du club, le sponsoring et les partenariats ».

En parallèle, Marc Ciria a également évoqué un autre dossier stratégique : l’avenir de Lamine Yamal, le joyau blindé jusqu’en 2031. Avec en prime un petit clin d’œil au PSG, qui avait formulé une offre de 250 M€ pour Yamal il y a un an : « Lamine est un joueur structurant pour nous, né à la Masia. Pour rivaliser avec des clubs comme le PSG, nous devons maintenir une proportion très élevée (60 à 70%) de joueurs issus de la Masia dans l’équipe première ». Le projet de Marc Ciria est XXL : ramener Lionel Messi sous un rôle stratégique et protéger les talents de la Masia comme Yamal, dans l’objectif de combiner succès sportif et relance économique du club.