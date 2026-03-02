Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Dans son billet pour Le Progrès, l’ancien défenseur de l’ASSE Patrick Guillou s’est félicité de la quatrième victoire consécutive des Verts, à Pau (3-0), et des progrès réalisés grâce à Philippe Montanier.

Ce lundi soir, la 25e journée de Ligue 2 se conclut par le déplacement de l’ESTAC Troyes sur la pelouse de l’Amiens SC. Un match loin d’être anodin dans la course au sommet.

Car en cas de contre-performance des Aubois à la Licorne, l’AS Saint-Étienne conservera sa place de leader, conquise samedi grâce à un succès net et sans bavure sur la pelouse du Pau FC (3-0). Une victoire qui a permis aux Verts de dépasser Troyes à la différence de buts (+15 contre +13).

Saint-Étienne en mode machine

Quatre matches, quatre victoires. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc, l’ASSE a enclenché une dynamique impressionnante. Et cette fois, il ne s’agit plus d’un simple rebond passager.

Même Patrick Guillou, rarement avare de critiques dans ses chroniques au Progrès, s’est montré élogieux :

« Fini la poésie du football total. Retour aux fondamentaux avec un foot glacial, efficacité létale pour se retrouver leader de Ligue 2. Quatre matches, quatre victoires. Ce n’est plus du hasard. Sainté a retrouvé une colonne vertébrale et une cohérence collective. Le nouvel équilibre est le fruit d’un cadre tactique plus clair. »

Le constat est limpide : Saint-Étienne ne cherche plus à séduire, mais à gagner. Moins spectaculaire, plus clinique.

Une métamorphose mentale

Au-delà du terrain, c’est l’état d’esprit qui frappe. Guillou insiste :

« La métamorphose s’explique par un changement d’attitude générale : plus investie, plus solidaire, l’équipe résiste mieux à la pression. Elle ne la subit plus, elle l’impose. Elle punit ses adversaires. Pas encore un football baroque, pas du grand art, mais un football sérieux et réaliste. Sans être flamboyant, Sainté est impitoyable. »

Dans un championnat aussi dense que la Ligue 2, cette solidité mentale peut faire toute la différence. Les Verts affichent désormais une colonne vertébrale claire, un bloc compact et une efficacité redoutable dans les deux surfaces.

Avec ce quatrième succès consécutif pour ses débuts, Philippe Montanier entre déjà dans l’histoire du club. Il rejoint un certain Robert Herbin, figure mythique des Verts, parmi les entraîneurs ayant réussi un tel démarrage sur le banc stéphanois.

Un symbole fort pour un club qui rêve de renouer avec son glorieux passé. L’objectif est clair : retrouver l’élite du football français. Et si le style n’est pas encore flamboyant, l’efficacité actuelle rapproche un peu plus l’ASSE de son ambition.

Reste à voir le résultat de Troyes à Amiens. Mais quoi qu’il arrive ce soir, une chose est sûre : Saint-Étienne a repris la main… et semble bien décidé à ne plus la lâcher.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2