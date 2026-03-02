Real Madrid : le cas Mbappé devient explosif, une décision radicale approche !

Blessé au genou depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé pourrait être opéré selon la presse espagnole, entre tensions avec le staff médical du Real Madrid et inquiétudes avant la Coupe du Monde 2026…

L’inquiétude ne retombe pas autour de Kylian Mbappé.Touché au genou depuis plusieurs mois, l’attaquant français du Real Madrid continue de composer avec des douleurs persistantes. Officiellement, son indisponibilité pourrait s’étendre entre trois et quatre semaines afin de soigner un problème qui l’empêche d’évoluer à 100 %. Mais en réalité, la situation semble bien plus complexe. En coulisses, le climat serait devenu tendu. Et le mot “opération” commence à circuler avec insistance.

Mbappé agacé par la gestion médicale du Real ?

Selon plusieurs informations venues d’Espagne, Kylian Mbappé et son entourage seraient agacés par la gestion du dossier médical. Le joueur aurait consulté plusieurs spécialistes en France, avec l’accord du Real Madrid, pour obtenir des avis complémentaires sur son genou. Une démarche rare pour un joueur de ce calibre. Ce détail en dit long sur le niveau d’inquiétude. En interne, certaines voix évoqueraient une mauvaise évaluation initiale de la blessure. L’attaquant de 27 ans aurait enchaîné les matchs malgré une gêne mal résolue, ce qui aurait prolongé le problème au lieu de le régler définitivement. Un scénario qui alimente aujourd’hui les tensions.

L’option d’une opération désormais envisagée

D’après le média espagnol El Desmarque, une intervention chirurgicale serait désormais à l’étude.

Il s’agirait d’une opération jugée mineure. Mais elle impliquerait plusieurs semaines d’absence supplémentaires. Un choix lourd de conséquences. Pour le Real Madrid, perdre Mbappé sur une période clé de la saison serait un coup dur sportif majeur. Mais continuer à gérer la douleur sans solution définitive pourrait représenter un risque encore plus grand pour l’avenir de l’international français. Le club madrilène se retrouve face à un dilemme stratégique.

La Coupe du Monde 2026 en ligne de mire

Un paramètre pèse lourd dans la réflexion : la Coupe du Monde 2026. Mbappé ne veut prendre aucun risque à long terme. À 27 ans, il entre dans la période la plus importante de sa carrière internationale. Une opération, même légère, pourrait perturber son calendrier de préparation et sa montée en puissance. Le joueur souhaiterait éviter le passage sur le billard. Mais peut-il réellement continuer à jouer en étant diminué ? La question divise en interne.

Un dossier sensible pour le Real Madrid

Au Real Madrid, la gestion des blessures est toujours scrutée. Mais lorsqu’il s’agit de Mbappé, la pression est décuplée. Le Français est au cœur du projet sportif. Son rendement influence directement les ambitions du club en Liga et en Ligue des champions. Certains dirigeants estiment qu’une décision forte doit être prise rapidement pour préserver son avenir. D’autres privilégieraient une approche plus conservatrice. Une chose est sûre : chaque match joué avec une gêne persistante augmente le risque. Si l’opération est confirmée, le Real Madrid devra s’adapter sans sa star offensive pendant plusieurs semaines. Si elle est repoussée, le pari sera de miser sur une amélioration progressive… sans garantie. Dans tous les cas, le genou de Mbappé devient un sujet central de la saison madrilène. Les prochains jours pourraient être décisifs.

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

07/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League