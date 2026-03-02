ASSE : les Ultras font passer un nouveau message très clair à Kilmer Sports

Lors de la victoire à Pau (3-0), les supporters de l’ASSE ont fait passer un nouveau message plutôt clair à Kilmer Sports et à Hummel, l’équipementier danois du club forézien…

L’AS Saint-Étienne ne se cache plus. Grâce à une victoire solide sur la pelouse de Pau (3-0), samedi soir, l’ASSE continue sa remontée au classement et s’impose comme un prétendant sérieux à la montée en Ligue 1. Elle désormais en tête du championnat avec 1 point d’avance sur Troyes, en déplacement ce lundi soir à Amiens. Sous la houlette de Philippe Montanier, les Verts semblent métamorphosés. Solides, efficaces, mentalement armés pour le sprint final vers la montée en Ligue 1. Mais pendant que le terrain sourit à Saint-Étienne, les tribunes continuent d’envoyer des messages forts à la direction.

Le maillot vert fluo ne passe pas

À Pau, les plus de 400 supporters stéphanois présents en parcage visiteurs ont fêté la victoire en communiant avec les joueurs. Mais avant même le coup d’envoi de la rencontre, les Ultras avaient déployé une banderole : « Pour ceux qui auraient tendance à l’oublier… Voici les couleurs de l’ASSE depuis 1933 !!! » Message écrit en noir sur fond vert et blanc, accompagné de ballons aux couleurs historiques du club. La cible ? La politique marketing menée par Kilmer Sports, propriétaire du club, et l’équipementier danois Hummel.

A Pau, l’ASSE étrennait son quatrième maillot “officiel” de la saison. Une tunique verte fluo, dévoilée au journal de 20 heures de TF1, où l’acteur Timothée Chalamet s’était vu offrir la tenue. Côté club, le slogan est assumé : « Pas question d’être invisible ou passe-partout. » Une volonté de casser les codes. De moderniser l’image. De booster les ventes. Mais pour une partie des Ultras stéphanois, cette stratégie va trop loin.

“L’ASSE est un club historique, pas une marque tendance”

Ce n’est pas la première fronde. Le 11 février dernier, les GA92 avaient déjà affiché leur colère avec deux banderoles : « Nouveau maillot : l’ASSE est un club historique, pas une marque tendance ! » Et plus frontal encore, visant Arnaud Jaouen, directeur général adjoint en charge des revenus :

« Jaouen : arrête de prostituer nos couleurs pour gonfler les ventes de maillots ! » Sur le terrain, l’ASSE version Montanier séduit. Mais en tribunes, la défiance persiste.La montée en Ligue 1 pourrait apaiser les tensions. Mais la question identitaire dépasse le simple classement. Pour les supporters, le vert et blanc ne se négocie pas. L’histoire prime sur le marketing. Pour eux, c’est très clair : l’identité du club n’a pas de prix.

La pique des supporters stéphanois à l'ASSE et hummel du côté de Pau #ASSE https://t.co/6HrdvpBmtJ — Envertetcontretous (@Site_Evect) March 1, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne



07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2