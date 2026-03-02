OM : Habib Beye valide le jackpot Mercato du RC Lens !

Depuis l’arrivée d’Habib Beye, Facundo Medina n’est plus titulaire à l’OM. Ce qui est également le cas des autres joueurs vendus ces derniers mois par le RC Lens…

L’hiver dernier, le RC Lens, confronté à d’importants soucis financiers, avait été contraint de vendre plusieurs cadres. Une décision subie à l’époque, mais qui pourrait aujourd’hui ressembler à un coup de maître. Car depuis leur départ, la plupart des joueurs transférés peinent à s’imposer dans leurs nouveaux clubs. Et du côté de l’OM, le cas Facundo Medina interroge particulièrement.

Medina pilier au RC Lens, relégué sur le banc à l’OM

Depuis l’arrivée d’Habib Beye sur le banc marseillais, Facundo Medina n’est plus un titulaire indiscutable.Un constat qui interpelle. Recruté pour renforcer la défense olympienne, l’Argentin devait incarner l’un des piliers du projet marseillais. Mais dans la hiérarchie actuelle, il semble avoir perdu du terrain. Un symbole fort. Car Medina fait partie des joueurs vendus par le RC Lens dans une vaste opération de dégraissage qui a rapporté pas moins de 137 millions d’euros au club nordiste.

137 M€ engrangés par le RC Lens sur des remplaçants

Brice Samba parti au Stade Rennais.

Kevin Danso transféré à Tottenham.

Khusanov vendu à Manchester City.

El Aynaoui à la Roma.

Diouf à l’Inter Milan.

Et donc Medina à l’OM.

Sur les réseaux sociaux, le supporter lensois Yvan Sorine n’a pas manqué de souligner un détail : aucun de ces joueurs n’est aujourd’hui un titulaire indiscutable dans son nouveau club… à l’exception de Samba, redevenu numéro un à Rennes après le départ d’Habib Beye. Ironie de l’histoire, Habib Beye, aujourd’hui entraîneur de l’OM, valide indirectement la stratégie lensoise.

En ne faisant pas de Medina un titulaire régulier, il confirme que le défenseur n’était peut-être pas indispensable à long terme. Car si l’OM peine à intégrer pleinement sa recrue, Lens, lui, a encaissé une somme colossale pour rééquilibrer ses finances.

Le RC Lens, modèle de gestion ?

À l’époque, les ventes avaient suscité l’inquiétude des supporters. Comment remplacer autant de cadres ? Comment rester compétitif ? Mais avec 137 M€ récupérés et des joueurs qui ne s’imposent pas ailleurs, la direction lensoise semble avoir anticipé une forme de plafonnement. Et bien rebondi, puisque le RCL pointe à la 2e place de la Ligue 1 en fonçant vers la Ligue des champions.