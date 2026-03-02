OM : énorme menace sur Marseille, McCourt monte au créneau, pression maximale sur Beye !

L’OM semble en danger financièrement malgré la confiance renouvelée de Franck McCourt. Près de 500 millions de pertes sont à déplorer.

L’Olympique de Marseille traverse une période charnière. Sur le terrain, l’instabilité récente a été marquée par un jeu de chaises musicales au sein de l’organigramme : départ puis retour de Medhi Benatia, mise à l’écart de Pablo Longoria, reprise en main par Franck McCourt et montée en puissance de Shéhérazade Semsar-de Boisséson. Mais en coulisses, l’enjeu est encore plus lourd. Car selon les informations publiées par L’Équipe, l’OM affiche près de 500 millions d’euros de pertes cumulées depuis 2016. Un chiffre massif. Un signal d’alerte. Une pression grandissante.

Le déficit de l’OM confirmé par l’UEFA

Le dernier rapport de l’UEFA vient appuyer ce constat préoccupant. Au 30 juin 2025, l’Olympique de Marseille présente un déficit de 105 millions d’euros avant impôts, sans même intégrer l’ensemble des opérations liées aux transferts. Autrement dit, la situation financière demeure extrêmement tendue. Malgré les efforts pour multiplier les partenariats et développer les revenus commerciaux, le modèle économique du club reste fragile. Et dépendant d’un facteur clé : les résultats sportifs.

La Ligue des champions, enjeu vital

À Marseille, la qualification pour la Ligue des champions n’est pas seulement un objectif sportif. C’est une nécessité économique. Une non-qualification la saison prochaine priverait le club de revenus majeurs liés aux droits télévisés, au marketing UEFA et à la billetterie. Dans un contexte où les pertes se cumulent, l’absence de C1 pourrait creuser davantage le déficit. La saison en cours devient donc stratégique à double titre.

McCourt cherche des investisseurs

Face à cette réalité, Franck McCourt a réaffirmé son engagement à long terme. Mais il explore désormais une autre piste : l’ouverture du capital. L’Equipe affirme en effet que les finances du club demeurent sur un fil, et que le propriétaire américain souhaiterait attirer un actionnaire minoritaire afin de renforcer la solidité financière de l’OM. Une démarche logique dans un contexte de pertes répétées. L’OM serait aujourd’hui valorisé autour de 600 millions d’euros, selon Football Benchmark. Un montant conséquent. Mais compatible avec l’intérêt potentiel de fonds d’investissement ou d’acteurs étrangers attirés par le potentiel du club.

Un club à fort potentiel… mais sous pression

L’Olympique de Marseille reste une marque puissante. Un stade emblématique. Une base de supporters immense. Une visibilité européenne reconnue. Mais la stabilité financière est devenue un enjeu central. Le football moderne exige des ressources importantes : salaires, transferts, infrastructures, compétitivité européenne. Dans cette équation, l’équilibre budgétaire est devenu aussi important que les performances sportives.Les prochains mois seront déterminants. Sur le terrain, l’OM doit sécuriser sa place en haut de tableau. En coulisses, McCourt doit rassurer partenaires et investisseurs. Le projet marseillais entre dans une phase cruciale.Et sans Ligue des champions, la pression sera maximale. Et l’été pourrait être décisif pour son avenir et celui de McCourt à sa tête.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France