À LA UNE DU 2 MAR 2026
[21:20]OM : ce qui attend l’Olympique de Marseille sans la Ligue des champions
[21:00]Le Real Madrid fait une grande annonce sur la blessure de Kylian Mbappé !
[20:40]Stade Rennais : terrible coup dur et gros casse-tête en vue pour Franck Haise !
[20:20]PSG : une spirale inquiétante se confirme, le signal d’alarme est tiré !
[19:50]OM : énorme menace sur Marseille, McCourt monte au créneau, pression maximale sur Beye !
[19:20]Real Madrid, équipe de France : le clan Mbappé a pris sa décision pour l’opération !
[19:00]OM : Habib Beye valide le jackpot Mercato du RC Lens !
[18:30]ASSE : Moueffek met la pression sur Troyes, les supporters salivent déjà !
[18:00]OL : Rémy Vercoutre raconte ses nuits sous les missiles à Dubaï
[17:30]ASSE : Kilmer Sports prépare une fête géante pour la montée en Ligue 1, une guest star sera là !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Le Real Madrid fait une grande annonce sur la blessure de Kylian Mbappé !

Par Laurent Hess - 2 Mar 2026, 21:00
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le Real Madrid a enfin décidé de communiquer officiellement sur la blessure de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid a enfin levé le voile. Après plusieurs semaines de spéculations, le club madrilène a communiqué officiellement sur la blessure de Kylian Mbappé. L’attaquant français souffre d’une entorse du genou gauche. Une confirmation attendue, alors que le flou persistait autour de l’état de santé du numéro 10 merengue. Le problème ne date pas d’hier. Mbappé a tenté de gérer la douleur pendant plusieurs semaines. Une stratégie qui a entretenu l’incertitude autour de son état réel. Interrogé récemment sur la possibilité de voir le Français affronter Manchester City en huitième de finale de Ligue des champions, Alvaro Arbeloa s’était montré prudent : « On verra au jour le jour. Il doit voir comment il se sent. Pour l’instant, il vaut mieux ne pas fixer d’échéance et l’écouter. » Un discours révélateur.

Consultation en France et tensions évoquées autour de la blessure de Mbappé

Face à la persistance de la gêne, Mbappé s’est rendu en France pour consulter des spécialistes.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Une démarche qui avait alimenté des rumeurs d’agacement envers la gestion médicale madrilène.

La confirmation officielle de l’entorse du genou permet désormais de clarifier la situation.

Il ne s’agit pas d’une lésion grave nécessitant une opération immédiate. Mais une entorse peut varier en gravité selon le degré d’atteinte ligamentaire.

Quelle durée d’indisponibilité ?

Le Real Madrid n’a pas fixé de calendrier précis. Le club privilégie une approche progressive. Repos. Soins adaptés. Réévaluation régulière. Dans ce type de blessure, la durée d’absence peut aller de quelques semaines à davantage selon l’évolution. Le mystère demeure donc sur sa présence face à Manchester City.

Un enjeu majeur pour le Real Madrid et les Bleus

La Casa Blanca joue gros. En Liga, le Real reste engagé dans la course au titre. En Ligue des champions, le choc face à Manchester City s’annonce décisif. L’absence prolongée de Mbappé serait un coup dur sportif évident. Même si l’effectif madrilène reste riche, aucun joueur ne reproduit son volume offensif et son efficacité. Capitaine des Bleus, Mbappé reste aussi la pièce centrale du projet tricolore. Si l’entorse est correctement gérée, elle ne devrait pas compromettre ses échéances internationales à moyen terme. Mais le staff médical madrilène sait qu’une rechute serait plus problématique. Kylian Mbappé doit désormais se soigner pleinement. Le Real Madrid espère un retour rapide. Mais à ce stade, la priorité est claire : éviter toute aggravation. Car l’état du genou de Mbappé pourrait peser lourd dans la balance sur ce sprint final de la saison.

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot