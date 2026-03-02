Le Real Madrid fait une grande annonce sur la blessure de Kylian Mbappé !

Le Real Madrid a enfin décidé de communiquer officiellement sur la blessure de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid a enfin levé le voile. Après plusieurs semaines de spéculations, le club madrilène a communiqué officiellement sur la blessure de Kylian Mbappé. L’attaquant français souffre d’une entorse du genou gauche. Une confirmation attendue, alors que le flou persistait autour de l’état de santé du numéro 10 merengue. Le problème ne date pas d’hier. Mbappé a tenté de gérer la douleur pendant plusieurs semaines. Une stratégie qui a entretenu l’incertitude autour de son état réel. Interrogé récemment sur la possibilité de voir le Français affronter Manchester City en huitième de finale de Ligue des champions, Alvaro Arbeloa s’était montré prudent : « On verra au jour le jour. Il doit voir comment il se sent. Pour l’instant, il vaut mieux ne pas fixer d’échéance et l’écouter. » Un discours révélateur.

Consultation en France et tensions évoquées autour de la blessure de Mbappé

Face à la persistance de la gêne, Mbappé s’est rendu en France pour consulter des spécialistes.

Une démarche qui avait alimenté des rumeurs d’agacement envers la gestion médicale madrilène.

La confirmation officielle de l’entorse du genou permet désormais de clarifier la situation.

Il ne s’agit pas d’une lésion grave nécessitant une opération immédiate. Mais une entorse peut varier en gravité selon le degré d’atteinte ligamentaire.

Quelle durée d’indisponibilité ?

Le Real Madrid n’a pas fixé de calendrier précis. Le club privilégie une approche progressive. Repos. Soins adaptés. Réévaluation régulière. Dans ce type de blessure, la durée d’absence peut aller de quelques semaines à davantage selon l’évolution. Le mystère demeure donc sur sa présence face à Manchester City.

Un enjeu majeur pour le Real Madrid et les Bleus

La Casa Blanca joue gros. En Liga, le Real reste engagé dans la course au titre. En Ligue des champions, le choc face à Manchester City s’annonce décisif. L’absence prolongée de Mbappé serait un coup dur sportif évident. Même si l’effectif madrilène reste riche, aucun joueur ne reproduit son volume offensif et son efficacité. Capitaine des Bleus, Mbappé reste aussi la pièce centrale du projet tricolore. Si l’entorse est correctement gérée, elle ne devrait pas compromettre ses échéances internationales à moyen terme. Mais le staff médical madrilène sait qu’une rechute serait plus problématique. Kylian Mbappé doit désormais se soigner pleinement. Le Real Madrid espère un retour rapide. Mais à ce stade, la priorité est claire : éviter toute aggravation. Car l’état du genou de Mbappé pourrait peser lourd dans la balance sur ce sprint final de la saison.