À LA UNE DU 3 MAR 2026
[13:11]OM : L’euphorie après Lyon… mais Toulouse peut tout changer ! Le face-à-face des consultants
[13:05]RC Lens : Sage annonce plusieurs coups durs avant l’OL et tremble devant Endrick !  
[13:01]OM : Pierre Ménès balance sur la vente, McCourt prêt à lâcher le club pour une somme dérisoire ?
[12:43]ASSE Mercato : le LOSC et le Stade Rennais s’arrachent une révélation de Montanier, Kilmer déjà sous pression ! 
[12:16]PSG Mercato : le futur 9 de Luis Enrique est actuellement à Paris, immense surprise pour Dembélé !
[12:00]Pronostic OM – Toulouse : la saison des Marseillais prête à virer au cauchemar ?
[11:48]FC Nantes Mercato : une recrue hivernale part à la faute et se fait déjà débarquer par Kantari, Lopes et les supporters ! 
[11:21]Revue de presse : Rennes a trouvé le successeur de Jacquet, Clauss voit plus loin que Nice, Lens très bien armé à Lyon
[10:49]OM Mercato : Greenwood transféré en Arabie Saoudite, le plan secret avant la vente du club ?
[10:13]ASSE Mercato : passé à Nice, Montanier attend ce milieu prometteur cette semaine chez les Verts !  
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : le futur 9 de Luis Enrique est actuellement à Paris, immense surprise pour Dembélé !

Par Bastien Aubert - 3 Mar 2026, 12:16
💬 Commenter
Campos et Luis Enrique au PSG
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Désireux de miser sur un futur avant-center d’envergure au mercato, le PSG pourrait bien tester Bradley Barcola en 9 jusqu’en fin de saison.

La surprise est peut-être interne. Le PSG cherche un grand avant-centre pour le prochain mercato. Le profil est connu : un point de fixation puissant, capable de peser sur les défenses et d’offrir une alternative crédible à Gonçalo Ramos. Un nom comme Erling Haaland fait rêver. Mais en attendant un éventuel blockbuster, une solution maison prend de l’épaisseur : Bradley Barcola.

Barcola en 9, l’option surprise

Selon Le Parisien, Bradley Barcola a confié à son entourage que le poste de numéro 9 pouvait lui convenir. Convaincu que ses appels et ses courses peuvent étirer les blocs adverses, il estime pouvoir permettre à Paris de jouer plus haut. Le déclic ne date pas d’hier. À Auxerre, il avait déjà terminé en pointe et inscrit l’unique but du match d’un subtil ballon piqué. Un souvenir qui pèse dans la réflexion actuelle du PSG

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Un contexte enfin favorable au PSG 

Buteur du PSG ce week-end, Barcola retrouve confiance. Plus proche du but, plus lucide dans le dernier geste, il semble franchir un cap. L’absence temporaire de Ousmane Dembélé a modifié l’équilibre offensif. Sans son ailier le plus explosif, le PSG a perdu un élément clé du premier pressing et de la percussion. Luis Enrique doit donc ajuster. Tester Barcola en pointe jusqu’à la fin de saison pourrait offrir une lecture précieuse avant le mercato.

Une solution durable ou un simple laboratoire ?

Paris veut recruter un vrai 9 cet été, c’est acté. Mais si Barcola confirme dans l’axe, la hiérarchie pourrait évoluer. Plus mobile qu’un avant-centre classique, il offrirait une alternative moderne, adaptée au pressing et aux permutations constantes prônées par Luis Enrique. Romain Beddouk estime même que cette option pourrait permettre de ne pas brusquer le retour d’Ousmane Dembélé. Tout le monde y serait gagnant. Alors, le futur numéro 9 du PSG est-il déjà là ? La fin de saison pourrait bien apporter un début de réponse.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot