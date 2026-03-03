Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Désireux de miser sur un futur avant-center d’envergure au mercato, le PSG pourrait bien tester Bradley Barcola en 9 jusqu’en fin de saison.

La surprise est peut-être interne. Le PSG cherche un grand avant-centre pour le prochain mercato. Le profil est connu : un point de fixation puissant, capable de peser sur les défenses et d’offrir une alternative crédible à Gonçalo Ramos. Un nom comme Erling Haaland fait rêver. Mais en attendant un éventuel blockbuster, une solution maison prend de l’épaisseur : Bradley Barcola.

Barcola en 9, l’option surprise

Selon Le Parisien, Bradley Barcola a confié à son entourage que le poste de numéro 9 pouvait lui convenir. Convaincu que ses appels et ses courses peuvent étirer les blocs adverses, il estime pouvoir permettre à Paris de jouer plus haut. Le déclic ne date pas d’hier. À Auxerre, il avait déjà terminé en pointe et inscrit l’unique but du match d’un subtil ballon piqué. Un souvenir qui pèse dans la réflexion actuelle du PSG.

Un contexte enfin favorable au PSG

Buteur du PSG ce week-end, Barcola retrouve confiance. Plus proche du but, plus lucide dans le dernier geste, il semble franchir un cap. L’absence temporaire de Ousmane Dembélé a modifié l’équilibre offensif. Sans son ailier le plus explosif, le PSG a perdu un élément clé du premier pressing et de la percussion. Luis Enrique doit donc ajuster. Tester Barcola en pointe jusqu’à la fin de saison pourrait offrir une lecture précieuse avant le mercato.

Une solution durable ou un simple laboratoire ?

Paris veut recruter un vrai 9 cet été, c’est acté. Mais si Barcola confirme dans l’axe, la hiérarchie pourrait évoluer. Plus mobile qu’un avant-centre classique, il offrirait une alternative moderne, adaptée au pressing et aux permutations constantes prônées par Luis Enrique. Romain Beddouk estime même que cette option pourrait permettre de ne pas brusquer le retour d’Ousmane Dembélé. Tout le monde y serait gagnant. Alors, le futur numéro 9 du PSG est-il déjà là ? La fin de saison pourrait bien apporter un début de réponse.

🔴🔵 Barcola en 9, une vrai bonne trouvaille de Luis Enrique.



Il apporte de la profondeur et peut gagner en lucidité proche du but.



Alors il ne va pas devenir la première option mais ça peut permettre de ne pas brusquer le retour de Dembélé.pic.twitter.com/HA50PH0VO2 — Romain Beddouk (@RomainBeddouk) March 3, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG :

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League