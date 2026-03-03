À l’origine de l’action qui amène le but du LOSC dimanche face au FC Nantes, la recrue hivernale Ibrahima Sissoko (28 ans) est dans l’oeil du cyclone.

Le FC Nantes n’en finit pas de ravaler sa frustration. À seulement quelques secondes de la fin du match à Lille, le FCN s’est incliné face au LOSC, dimanche, lors de la 24e journée de Ligue 1 (0-1). À l’origine du but inscrit dans le temps additionnel par Nathan Ngoy (90+4e), Ibrahima Sissoko, recrue hivernale âgée de 28 ans, se retrouve dans l’œil du cyclone.

Des critiques partagées au FC Nantes

Sans le nommer directement, Anthony Lopes n’a pas mâché ses mots après la rencontre, pointant plusieurs erreurs dans le jeu des Canaris, et notamment la touche mal négociée par Sissoko à la 90+2e minute. « On a fait une succession de petites erreurs, comme vouloir jouer une touche rapidement à la 92e, a-t-il rappelé en zone mixte. Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre… On ne peut pas se permettre de ne pas être plus agressif et de le laisser dans un confort pour pouvoir marquer à cette distance-là. »

De son côté, Ahmed Kantari a insisté sur la même action, et en incrimant donc ce même Sissoko et en rappelant l’importance de gérer les fins de match avec sang-froid. « On a une touche que l’arbitre nous donne dans les arrêts de jeu où on veut jouer vite alors qu’aujourd’hui, on ne pouvait pas gagner ce match, a-t-il enragé en conférence de presse. Il y avait encore trois défenseurs lillois derrière. Il n’y avait aucune raison de paniquer. Ce sont des petites cartouches qu’on donne sur cette fin de match. On doit apprendre à mieux les gérer. »

Une vague de critiques sur les réseaux

Sissoko ne subit pas seulement le regard des coéquipiers et du staff : les supporters du FC Nantes ont également exprimé leur mécontentement. Sur X, le compte Igottheblues résume la situation : « Celui-là il vaut rien et de plus il fait pas le boulot sur le but que l’on prend hier… encore un salaire pour rien comme d’habitude chez les Kita. »

Ce genre de performances et de critiques pourrait influencer la position du FC Nantes sur Sissoko à l’avenir. Recrue hivernale, il doit rapidement retrouver la confiance et prouver qu’il peut s’imposer dans un effectif en pleine course au maintien. Le club, déjà sous pression, devra décider si le milieu recruté à Bochum en janvier est un atout pour la suite ou s’il sera un dossier à gérer au prochain mercato.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)