[13:31]FC Nantes : deux signatures bouclées, l’ombre d’Artistouy plane encore au club ! 
[13:21]FC Barcelone Mercato : deux signatures en vue du Barça, le PSG est fou de rage ! 
[13:11]OM : L’euphorie après Lyon… mais Toulouse peut tout changer ! Le face-à-face des consultants
[13:05]RC Lens : Sage annonce plusieurs coups durs avant l’OL et tremble devant Endrick !  
[13:01]OM : Pierre Ménès balance sur la vente, McCourt prêt à lâcher le club pour une somme dérisoire ?
[12:43]ASSE Mercato : le LOSC et le Stade Rennais s’arrachent une révélation de Montanier, Kilmer déjà sous pression ! 
[12:16]PSG Mercato : le futur 9 de Luis Enrique est actuellement à Paris, immense surprise pour Dembélé !
[12:00]Pronostic OM – Toulouse : la saison des Marseillais prête à virer au cauchemar ?
[11:48]FC Nantes Mercato : une recrue hivernale part à la faute et se fait déjà débarquer par Kantari, Lopes et les supporters ! 
[11:21]Revue de presse : Rennes a trouvé le successeur de Jacquet, Clauss voit plus loin que Nice, Lens très bien armé à Lyon
OM : L’euphorie après Lyon… mais Toulouse peut tout changer ! Le face-à-face des consultants

Par Louis Chrestian - 3 Mar 2026, 13:11
Ce mercredi à 21h00, l’Olympique de Marseille jouera sa saison contre Toulouse en quart de finale de la Coupe De France. Animé par Louis Chrestian et notre correspondant But sur Marseille Bastien Aubert, ce numéro s’annonce riche en analyses et débats.

Après une victoire renversante dans l’Olympico (3-2) face à l’OL, l’OM arrive lancé au Vélodrome. Pour la première d’Habib Beye à domicile, les Marseillais ont renversé un match complètement fou et relancé une dynamique. Mais pas le temps de savourer : la Coupe de France est un objectif majeur pour l’OM cette saison. Face à Toulouse, les Olympiens veulent confirmer leur regain de forme et poursuivre leur route vers le trophée. L’OM peut-il enchaîner après l’Olympico ? Toulouse peut-il stopper l’élan marseillais ?

Pour ne rien manquer de l’actualité OM et Ligue 1, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification, et retrouvez nos talkshows hebdomadaires avec des analyses détaillées, des invités experts, et des débats passionnés.

