OM : L’euphorie après Lyon… mais Toulouse peut tout changer ! Le face-à-face des consultants

Ce mercredi à 21h00, l’Olympique de Marseille jouera sa saison contre Toulouse en quart de finale de la Coupe De France. Animé par Louis Chrestian et notre correspondant But sur Marseille Bastien Aubert, ce numéro s’annonce riche en analyses et débats.

Après une victoire renversante dans l’Olympico (3-2) face à l’OL, l’OM arrive lancé au Vélodrome. Pour la première d’Habib Beye à domicile, les Marseillais ont renversé un match complètement fou et relancé une dynamique. Mais pas le temps de savourer : la Coupe de France est un objectif majeur pour l’OM cette saison. Face à Toulouse, les Olympiens veulent confirmer leur regain de forme et poursuivre leur route vers le trophée. L’OM peut-il enchaîner après l’Olympico ? Toulouse peut-il stopper l’élan marseillais ?

