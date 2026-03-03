À LA UNE DU 3 MAR 2026
[15:00]OM : pluie de mauvaises nouvelles pour Habib Beye avant Toulouse !
[14:50]RC Lens : pluie de mauvaises nouvelles avant Lyon… sauf pour Robin Risser !
[14:37]Pronostic OL – RC Lens : le choc des quarts décidé aux tirs au but ?
[14:20]PSG, OM Mercato : c’est confirmé pour Joël Ordoñez à Paris !
[13:55]ASSE : c’est confirmé après l’IA, les Verts foncent droit vers la Ligue 1 ! 
[13:31]FC Nantes : deux signatures bouclées, l’ombre d’Artistouy plane encore au club ! 
[13:21]FC Barcelone Mercato : deux signatures en vue du Barça, le PSG est fou de rage ! 
[13:11]OM : L’euphorie après Lyon… mais Toulouse peut tout changer ! Le face-à-face des consultants
[13:05]RC Lens : Sage annonce plusieurs coups durs avant l’OL et tremble devant Endrick !  
[13:01]OM : Pierre Ménès balance sur la vente, McCourt prêt à lâcher le club pour une somme dérisoire ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : deux signatures bouclées, l’ombre d’Artistouy plane encore au club ! 

Par Bastien Aubert - 3 Mar 2026, 13:31
💬 Commenter
Pierre Aristouy (FC Nantes)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Si le FC Nantes connaît pas mal de tourments cette saison en Ligue 1, cela n’empêche pas Waldemar Kita de préparer l’avenir… avec l’ombre de Pierre Aristouy en filigrane.

Bonne nouvelle pour le FC Nantes. Selon les informations de Ouest-France, deux piliers du centre de formation des Canaris ont prolongé leur contrat de deux saisons supplémentaires. Stéphane Ziani, entraîneur de l’équipe réserve (N3), et Julien Le Pape, responsable de la préparation physique du centre, sont désormais liés au club jusqu’en 2028.

Ziani, dont le bail arrivait à expiration en fin de saison, poursuit ainsi le travail entamé avec la réserve. Un choix logique au vu de la dynamique actuelle : les jeunes du FC Nantes réalisent un exercice 2025-2026 remarquable, occupant la première place de Nationale 3 et se positionnant comme de sérieux candidats à la montée en Nationale 2.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

L’acolyte d’Aristouy prolongé au FC Nantes

Même prolongation pour Julien Le Pape, dont l’expertise physique est reconnue en interne. Passé chez les professionnels aux côtés de Pierre Aristouy en 2023, il incarne cette passerelle essentielle entre la formation et l’équipe première et sa pérennité au FC Nantes montre que son ancien compère faisait aussi du bon travail. 

En sécurisant deux techniciens clés, le FC Nantes envoie aussi un message fort : le développement des jeunes reste une priorité stratégique. Et au vu des résultats actuels de la réserve, la continuité apparaît comme une évidence. Même en cas de relégation en Ligue 2 en fin de saison. 

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot