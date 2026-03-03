Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Si le FC Nantes connaît pas mal de tourments cette saison en Ligue 1, cela n’empêche pas Waldemar Kita de préparer l’avenir… avec l’ombre de Pierre Aristouy en filigrane.

Bonne nouvelle pour le FC Nantes. Selon les informations de Ouest-France, deux piliers du centre de formation des Canaris ont prolongé leur contrat de deux saisons supplémentaires. Stéphane Ziani, entraîneur de l’équipe réserve (N3), et Julien Le Pape, responsable de la préparation physique du centre, sont désormais liés au club jusqu’en 2028.

Ziani, dont le bail arrivait à expiration en fin de saison, poursuit ainsi le travail entamé avec la réserve. Un choix logique au vu de la dynamique actuelle : les jeunes du FC Nantes réalisent un exercice 2025-2026 remarquable, occupant la première place de Nationale 3 et se positionnant comme de sérieux candidats à la montée en Nationale 2.

L’acolyte d’Aristouy prolongé au FC Nantes

Même prolongation pour Julien Le Pape, dont l’expertise physique est reconnue en interne. Passé chez les professionnels aux côtés de Pierre Aristouy en 2023, il incarne cette passerelle essentielle entre la formation et l’équipe première et sa pérennité au FC Nantes montre que son ancien compère faisait aussi du bon travail.

En sécurisant deux techniciens clés, le FC Nantes envoie aussi un message fort : le développement des jeunes reste une priorité stratégique. Et au vu des résultats actuels de la réserve, la continuité apparaît comme une évidence. Même en cas de relégation en Ligue 2 en fin de saison.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)