À LA UNE DU 3 MAR 2026
[15:00]OM : pluie de mauvaises nouvelles pour Habib Beye avant Toulouse !
[14:50]RC Lens : pluie de mauvaises nouvelles avant Lyon… sauf pour Robin Risser !
[14:37]Pronostic OL – RC Lens : le choc des quarts décidé aux tirs au but ?
[14:20]PSG, OM Mercato : c’est confirmé pour Joël Ordoñez à Paris !
[13:55]ASSE : c’est confirmé après l’IA, les Verts foncent droit vers la Ligue 1 ! 
[13:31]FC Nantes : deux signatures bouclées, l’ombre d’Artistouy plane encore au club ! 
[13:21]FC Barcelone Mercato : deux signatures en vue du Barça, le PSG est fou de rage ! 
[13:11]OM : L’euphorie après Lyon… mais Toulouse peut tout changer ! Le face-à-face des consultants
[13:05]RC Lens : Sage annonce plusieurs coups durs avant l’OL et tremble devant Endrick !  
[13:01]OM : Pierre Ménès balance sur la vente, McCourt prêt à lâcher le club pour une somme dérisoire ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : pluie de mauvaises nouvelles pour Habib Beye avant Toulouse !

Par Laurent Hess - 3 Mar 2026, 15:00
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

C’est confirmé : le coach de l’OM, Habib Beye, devra composer avec plusieurs absences mercredi en Coupe de France contre Toulouse.

À la veille du quart de finale de Coupe de France face au Toulouse FC, l’Olympique de Marseille avance diminué. En conférence de presse, Habib Beye a confirmé une série de mauvaises nouvelles qui compliquent la préparation de ce rendez-vous capital.

Après le succès convaincant contre l’OL (3-2), les Phocéens espéraient surfer sur cette dynamique. Mais l’infirmerie et les suspensions viennent refroidir l’élan marseillais.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Gouiri forfait, Timber aussi

Première confirmation : Amine Gouiri ne sera pas de la partie. L’attaquant est encore en phase de réathlétisation et le staff refuse toute prise de risque.

« Ça sera encore trop juste. On ne va pas prendre de risques. On veut surtout qu’il revienne à 100 %. »

Un choix logique mais frustrant, tant Gouiri pouvait représenter une arme offensive précieuse dans un match couperet. L’objectif est désormais clair : le récupérer pour la confrontation suivante en championnat.

Højbjerg suspendu, Mmadi incertain

Autre coup dur : Pierre-Emile Højbjerg est suspendu. Un vrai manque au milieu de terrain, tant son expérience et son volume de jeu pèsent dans l’équilibre collectif. Le jeune Tadjidine Mmadi est lui incertain après une douleur ressentie à la cuisse. Sa participation reste floue.

Enfin, Quinten Timber souffre d’une épaule qui « a un petit peu bougé ». Là encore, le staff devra évaluer les risques.

Beye va devoir redistribuer les cartes

Ces absences s’ajoutent dans un contexte particulier. L’OM sort d’une victoire référence face à l’Olympique Lyonnais et affiche une dynamique encourageante. Mais en Coupe de France, la moindre baisse de régime peut coûter cher.

Habib Beye devra donc bricoler, ajuster, et probablement redistribuer les rôles pour maintenir l’intensité affichée contre Lyon.

L’OM face à un tournant

Ce quart de finale représente plus qu’un simple match pour l’OM. Une qualification renforcerait l’idée d’une véritable renaissance marseillaise. À l’inverse, une élimination pourrait freiner brutalement l’élan retrouvé. Malgré les absences, le message du staff reste clair : l’OM possède les ressources pour répondre présent.

OMToulouse FC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, Toulouse FC