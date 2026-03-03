OM : pluie de mauvaises nouvelles pour Habib Beye avant Toulouse !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

C’est confirmé : le coach de l’OM, Habib Beye, devra composer avec plusieurs absences mercredi en Coupe de France contre Toulouse.

À la veille du quart de finale de Coupe de France face au Toulouse FC, l’Olympique de Marseille avance diminué. En conférence de presse, Habib Beye a confirmé une série de mauvaises nouvelles qui compliquent la préparation de ce rendez-vous capital.

Après le succès convaincant contre l’OL (3-2), les Phocéens espéraient surfer sur cette dynamique. Mais l’infirmerie et les suspensions viennent refroidir l’élan marseillais.

Gouiri forfait, Timber aussi

Première confirmation : Amine Gouiri ne sera pas de la partie. L’attaquant est encore en phase de réathlétisation et le staff refuse toute prise de risque.

« Ça sera encore trop juste. On ne va pas prendre de risques. On veut surtout qu’il revienne à 100 %. »

Un choix logique mais frustrant, tant Gouiri pouvait représenter une arme offensive précieuse dans un match couperet. L’objectif est désormais clair : le récupérer pour la confrontation suivante en championnat.

Højbjerg suspendu, Mmadi incertain

Autre coup dur : Pierre-Emile Højbjerg est suspendu. Un vrai manque au milieu de terrain, tant son expérience et son volume de jeu pèsent dans l’équilibre collectif. Le jeune Tadjidine Mmadi est lui incertain après une douleur ressentie à la cuisse. Sa participation reste floue.

Enfin, Quinten Timber souffre d’une épaule qui « a un petit peu bougé ». Là encore, le staff devra évaluer les risques.

Beye va devoir redistribuer les cartes

Ces absences s’ajoutent dans un contexte particulier. L’OM sort d’une victoire référence face à l’Olympique Lyonnais et affiche une dynamique encourageante. Mais en Coupe de France, la moindre baisse de régime peut coûter cher.

Habib Beye devra donc bricoler, ajuster, et probablement redistribuer les rôles pour maintenir l’intensité affichée contre Lyon.

L’OM face à un tournant

Ce quart de finale représente plus qu’un simple match pour l’OM. Une qualification renforcerait l’idée d’une véritable renaissance marseillaise. À l’inverse, une élimination pourrait freiner brutalement l’élan retrouvé. Malgré les absences, le message du staff reste clair : l’OM possède les ressources pour répondre présent.