ASSE : d’Horneland à Montanier, 5 Verts ont perdu gros !

Le changement d’entraîneur à l’AS Saint-Étienne n’a pas seulement modifié l’animation tactique. En remplaçant Eirik Horneland, Philippe Montanier a rebattu les cartes dans le vestiaire. Si certains joueurs ont vu leur statut renforcé, d’autres ont clairement reculé dans la hiérarchie. Voici les cinq Verts qui pâtissent le plus de ce changement…

Ebenezer Annan, victime du repositionnement d’Old

Le latéral gauche ghanéen avait connu un début de saison compliqué, mais Horneland continuait de lui accorder sa confiance. Une blessure a tout changé. En son absence, Ben Old s’est installé sur le flanc gauche. Repositionné, le Néo-Zélandais a convaincu Montanier par son volume et sa discipline. Résultat : Annan n’est entré en jeu qu’une seule fois depuis l’arrivée du nouveau coach (contre Laval, 1-0). Avec Soumahoro capable d’évoluer à gauche, son avenir semble incertain.

Dennis Appiah cantonné au banc

Sous Horneland, Dennis Appiah rendait de précieux services. Polyvalent, expérimenté, précieux dans la rotation. Depuis l’arrivée de Montanier, il reste sur quatre matches consécutifs sans la moindre minute. S’il conserve un rôle important dans le vestiaire — Montanier apprécie son état d’esprit — sportivement, Kévin Pedro s’est imposé à droite. La hiérarchie semble claire.

Paul Eymard ne joue plus qu’en réserve

Le jeune milieu international U18 commençait à grappiller du temps de jeu sous Horneland. Mais le changement d’entraîneur a stoppé son élan. Aujourd’hui, il évolue avec la réserve. Et la concurrence au milieu est féroce : Kanté, Boakye, Miladinovic, Tardieu, Jaber… sans oublier Moueffek. Pour Eymard, la marche paraît encore haute.

Luan Gadegbeku victime de la concurrence

Titulaire pour la première de Montanier contre Montpellier (1-0), Luan Gadegbeku avait laissé une impression mitigée. Depuis, il a disparu du groupe. Kanté s’est imposé. Boakye a été repositionné. Miladinovic, Tardieu et Moueffek sont privilégiés. Jaber revient de blessure. Dans cette hiérarchie, Gadegbeku semble aujourd’hui n’être qu’un septième choix.

Aïmen Moueffek déclassé

Cas plus sensible : Aïmen Moueffek.Titulaire lors du premier match de Montanier, il avait été remplacé à 0-0 face à Montpellier (1-0). Depuis, son rôle s’est réduit à des entrées en jeu. Plus inquiétant encore : contre Laval, Florian Tardieu, à peine revenu, est entré avant lui. Puis à Pau (3-0), Tardieu a été titularisé. Avec le retour imminent de Mahmoud Jaber, la concurrence ne fera que s’intensifier. Mais Montanier a indiqué qu’il voyait toujours en lui « un joueur important de l’équipe ». Une équipe où la concurrence est saine, mais où elle fait rage, ce que devrait encore intensifier les retours de Jaber, Lamba et Bernauer, sans oublier Ferreira…

Il fait quoi le sélectionneur ghaneen avec Augustine Boakye sérieux ? Il doit aller à la coupe du monde ! #ASSE https://t.co/buv5KJ5CZ8 — Green Prospect (@green_prospect) February 21, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne



07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2