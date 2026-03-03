Arabie saoudite : Al-Nassr clarifie la situation de Cristiano Ronaldo

La rumeur a enflammé les réseaux sociaux en quelques heures. Selon The Sun, le jet privé de Cristiano Ronaldo aurait quitté Riyad pour Madrid en pleine nuit, sur fond de tensions régionales et de frappes de drones iraniennes visant des intérêts américains en Arabie saoudite. Un départ précipité pour mettre sa famille à l’abri ? La question s’est rapidement posée. Mais du côté d’Al-Nassr, la réponse est tombée.

Des rumeurs alimentées par un vol vers Madrid

Le Bombardier Global Express associé à Ronaldo aurait effectué un vol d’environ sept heures vers l’Espagne, survolant l’Égypte et la Méditerranée avant d’atterrir à Madrid aux premières heures du matin.

Un timing troublant, alors que la région connaît une montée des tensions. Cristiano Ronaldo vit à Riyad avec Georgina Rodríguez et leurs enfants, ce qui a renforcé les spéculations.

Cependant, aucune confirmation officielle n’avait établi qu’il se trouvait à bord de l’appareil.

Al-Nassr publie des images rassurantes

Face à l’emballement médiatique, Al-Nassr a indirectement mis fin aux rumeurs. Le club saoudien a diffusé des photos de l’entraînement du jour… sur lesquelles apparaît clairement Cristiano Ronaldo.

Sorti blessé lors du dernier match face à Al-Feiha FC, l’ancien joueur du Real Madrid effectue actuellement un travail spécifique en salle.

Sa présence à l’entraînement confirme qu’il se trouve toujours en Arabie saoudite.

Match reporté en Ligue des champions d’Asie

Autre élément à prendre en compte : le quart de finale aller de Ligue des champions d’Asie entre Al Wasl FC et Al-Nassr, initialement prévu au stade Zabeel de Dubaï, a été reporté pour des raisons de sécurité.

La capitale émiratie a été visée à plusieurs reprises depuis le début des tensions régionales, ce qui a conduit les autorités sportives à prendre des mesures de précaution.

Al-Nassr ne jouera donc pas cette semaine, ce qui explique l’absence de déplacement immédiat pour Ronaldo.

Cristiano Ronaldo est blessé

Entre vol suspect et contexte géopolitique sensible, la rumeur avait de quoi prospérer. Mais les images publiées par le club saoudien semblent clore le débat : Cristiano Ronaldo est bien à Riyad. Où son club précise que la star est légèrement blessée, ce qui explique que CR7 soit resté en soins ce mardi.