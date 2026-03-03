ASSE : Stassin doit encore vaincre une malédiction, les supporters n’attendent que ça !

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Le football va vite. Très vite. Il y a un mois à peine, Lucas Stassin quittait la pelouse du Stade Geoffroy-Guichard sous les sifflets. Aujourd’hui, il porte l’AS Saint-Étienne vers le haut du classement. Auteur d’un doublé à Pau (3-0), l’attaquant belge reste sur trois matches consécutifs décisifs. Mais il lui reste une étape à franchir pour reconquérir définitivement le Chaudron.

Des sifflets à la rédemption

Face à Clermont (1-0), puis contre Boulogne-sur-Mer (0-1), Stassin avait cristallisé la frustration du public. Une énorme occasion manquée, une confiance en berne, et les déclarations de son père évoquant un possible départ au mercato avaient tendu l’atmosphère.

Le Chaudron ne pardonne pas facilement.

Mais depuis l’arrivée de Philippe Montanier, le Diablotin Rouge semble transformé.

Penalty provoqué à Guingamp (2-1)

Passe décisive contre Laval (2-1)

Doublé décisif à Pau (3-0)

Une montée en puissance nette.

La fin d’une longue disette

À Pau, Stassin a mis fin à une série noire de 15 matches sans but. Son dernier but remontait au 23 septembre à Amiens (1-0).

Avec désormais 6 buts et 5 passes décisives, l’ancien joueur de KVC Westerlo retrouve des statistiques plus conformes à son potentiel.

Mais un chiffre interpelle : sur ses six réalisations, seulement deux ont été inscrites à Geoffroy-Guichard. Et cela remonte au 20 septembre contre Stade de Reims (3-2).

Depuis ? Huit matches au Chaudron sans faire trembler les filets.

Le Red Star comme moment charnière

Ce samedi, face au Red Star FC, l’ASSE pourrait évoluer dans un stade à guichets fermés. Une ambiance électrique, un match au sommet, et une dynamique positive.

Un but de Stassin dans ce contexte changerait tout.

Il effacerait définitivement les sifflets, refermerait la parenthèse des tensions et scellerait sa réconciliation avec le peuple vert.

Le Chaudron n’attend qu’un déclic

À Saint-Étienne, l’histoire d’amour entre un attaquant et son public tient parfois à un instant. Un but dans un grand soir. Une célébration partagée.

Héros l’an dernier du derby contre Lyon (2-1), Lucas Stassin est à une réalisation de rebasculer définitivement du côté des applaudissements. Samedi, dans un Chaudron incandescent, la malédiction peut tomber. Et avec elle, les derniers doutes. Tout un peuple n’attendra que ça !

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne



07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2