Real Madrid : les insultes de Mastantuono choquent l’Espagne, une vidéo l’accable !

Le jeune milieu argentin du Real Madrid Franco Mastantuono a vraiment pété les plombs hier contre Getafe (0-1). Et il risque gros.

La défaite du Real Madrid face au Getafe CF (0-1) a laissé des traces. Mais au-delà du revers sportif, c’est surtout l’explosion de colère de Franco Mastantuono qui fait scandale en Espagne.

Le jeune milieu offensif argentin, exclu en toute fin de rencontre, pourrait désormais faire face à une sanction très lourde.

Un dérapage verbal grave

Frustré par la tournure du match, Mastantuono s’en est pris directement à l’arbitre de la rencontre, Alejandro Muñíz Ruiz.

Dans un premier temps, certains évoquaient une phrase du type : « Quelle honte, quelle p… de honte ! » Mais selon les images diffusées par DAZN et relayées par la Cadena COPE, les propos ont été bien plus violents et personnels.

Des insultes d’une extrême vulgarité ont été adressées à l’arbitre, provoquant immédiatement son exclusion : «la ch-tte à ta mère, fils de p-te.»

Une sanction exemplaire en vue pour Mastantuono et Rüdiger

En Liga, les insultes envers un officiel sont sévèrement réprimées. Le rapport de l’arbitre sera déterminant dans la décision de la commission de discipline. Mastantuono pourrait écoper de plusieurs matches de suspension. Certains observateurs évoquent déjà une absence prolongée.

Pour le jeune joueur formé à Club Atlético River Plate, ce dérapage pourrait marquer un coup d’arrêt brutal dans sa progression madrilène.

Cette affaire intervient dans une période déjà délicate pour le Real Madrid, entre tensions internes, résultats irréguliers et pression médiatique accrue.

Le club merengue, engagé dans la course au titre en Liga et en Ligue des champions, n’avait pas besoin d’un nouveau front polémique. Sur une action tendue, Antonio Rüdiger a quant à lui adressé un coup de genou à Diego Rico, au sol. Une action non sanctionnée sur le moment, malgré l’assistance vidéo mais que l’Allemand pourrait lui aussi payer cher. En Espagne, le verdict médiatique est déjà tombé : le geste ne passe pas. Et il en est de même pour les insultes de Mastantuono.