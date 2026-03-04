Après la qualification de l’Atlético Madrid pour la finale de la Coupe du Roi aux dépens du FC Barcelone, Antoine Griezmann a chambré son ancien club. La réponse a été cassante.

Le miracle n’a pas eu lieu au Camp Nou, mais le FC Barcelone a frôlé l’exploit. Corrigés 4-0 à l’aller à Madrid par l’Atlético Madrid, les Blaugranas se sont imposés 3-0 au retour, au terme d’une soirée électrique et pleine de tension.

Portés par un public incandescent, les Catalans ont étouffé les Colchoneros pendant une grande partie de la rencontre. Pressing intense, transitions rapides, occasions en cascade : tout était réuni pour rêver d’une nouvelle “remontada”, comme celles qui ont forgé la légende européenne du club. Mais il aura manqué ce dernier but, celui qui aurait fait basculer définitivement la double confrontation.

Au coup de sifflet final, malgré la victoire, c’est bien l’Atlético qui valide son billet pour la finale. Une qualification arrachée dans la douleur… et savourée avec un certain esprit de revanche.

Griezmann règle ses comptes

Ancien de la maison blaugrana (2019-2021), Antoine Griezmann n’a pas résisté à l’envie de répondre à un vieux souvenir resté en travers de la gorge.

Il y a presque un an, le 17 mars 2025, le compte X du FC Barcelone avait publié une photo du Français dépité lors d’une victoire renversante 4-2 des Catalans au Metropolitano. En légende : “Cette photo est très intense”. Un chambrage assumé qui avait beaucoup circulé à l’époque.

Hier soir, après la qualification madrilène, Griezmann a répliqué sur le même terrain. L’attaquant tricolore a posté une photo de lui célébrant la qualification, avec deux joueurs barcelonais allongés en arrière-plan, accompagnée d’un message ironique : “Est-ce que cette photo est très intense ?” et de plusieurs émojis rieurs.

Un tacle numérique qui n’a évidemment pas été du goût des supporters catalans.

Une plaie encore ouverte en Catalogne

Le contexte rend la provocation encore plus piquante. Le Barça nourrissait l’espoir d’un triplé national et voit ses ambitions s’écrouler brutalement. L’élimination, malgré la victoire au retour, laisse un goût amer, d’autant que l’équipe avait réussi à faire vaciller l’Atlético comme rarement cette saison.

Pour une partie des fans blaugranas, voir Griezmann fanfaronner ravive aussi le souvenir de son passage mitigé en Catalogne. Arrivé en grande pompe en 2019, l’attaquant français n’a jamais totalement justifié les attentes placées en lui, peinant à trouver sa place dans un effectif alors en pleine transition. Son retour à Madrid avait été vécu par certains comme un soulagement.

Sur les réseaux sociaux, les réactions n’ont pas tardé. Entre rappels de son palmarès – jamais champion d’Espagne – et piques sur son aventure barcelonaise jugée décevante, le Français a reçu une volée de bois vert. Mais du côté madrilène, on savoure : la qualification pour la finale efface bien des critiques.

Une rivalité qui s’électrise

Au-delà du simple échange de piques, cet épisode illustre la tension grandissante entre les deux clubs. Chaque confrontation entre le Barça et l’Atlético prend désormais une dimension émotionnelle supplémentaire, nourrie par les transferts, les déclarations et les épisodes numériques comme celui-ci.

Sportivement, les Colchoneros poursuivent leur route vers un trophée majeur. Mentalement, ils ont résisté à une pression immense dans un Camp Nou bouillant. Quant au Barça, il sort grandi dans l’attitude mais éliminé au tableau d’affichage.

Et dans cette guerre d’ego et de symboles, Antoine Griezmann a choisi son camp : celui de la mémoire longue et des petites phrases qui piquent.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League