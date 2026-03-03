Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Attentif à la situation de Marcus Rahsford, le PSG devrait voir l’ailier anglais de Manchester United rester au FC Barcelone cet été. Ferran Torres, qui intéressait Luis Enrique fut un temps, aussi.

Le PSG pensait tenir un dossier brûlant pour l’été. Il n’en sera rien. Selon Ekrem Konur, Marcus Rashford restera bien au FC Barcelone. « Rashord restera ! Le Barça lève l’option d’achat de 30 millions d’euros ! L’attaquant vedette a accepté une importante baisse de salaire pour rester au Camp Nou. Paiement en 3 annuités pour un joueur impliqué sur 9 buts en 8 matchs de Ligue des Champions. »

Le Barça a enfin ferré Rashford

Un message limpide. Le club catalan a décidé d’investir, malgré un contexte financier toujours scruté de près. Pour le PSG, ce serait un sérieux revers. L’ailier anglais de Manchester United cochait plusieurs cases : expérience européenne, capacité à jouer sur tout le front de l’attaque et efficacité dans les grands rendez-vous. Ses 9 buts en 8 matchs de Ligue des Champions ont marqué les esprits. Mais le Barça a su convaincre le joueur, notamment grâce à un effort salarial significatif consenti par Rashford pour poursuivre l’aventure en Catalogne.

Torres le prochain sur la liste ?

Et le PSG pourrait encaisser un deuxième coup dans la foulée. Toujours d’après Konur, le Barça travaille désormais à la prolongation de Ferran Torres, pourtant déjà lié au club jusqu’en juin 2031. Des négociations doivent bientôt débuter alors que plusieurs clubs de Premier League surveillent sa situation. Un profil qui avait, un temps, séduit Luis Enrique, grand admirateur de sa mobilité et de sa polyvalence offensive. Le message envoyé par le FC Barcelone est clair : sécuriser ses atouts offensifs avant même l’ouverture officielle du mercato. Pendant que Paris scrutait les opportunités, le Barça a avancé en coulisses. Résultat : deux pistes majeures semblent s’éloigner définitivement du Parc des Princes. L’été promet d’être électrique, mais cette manche-là tourne clairement à l’avantage des Blaugrana.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League