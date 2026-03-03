Revue de presse espagnole : un champion du monde vers le Real Madrid, énorme surprise dans le onze du FC Barcelone face à l’Atlético ! 

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 3 mars 2026. Au menu : la défaite du Real Madrid face à Getafe et la demi-finale retour de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid.

AS : « Ce Real ne donne plus »

La défaite surprise du Real Madrid hier au Bernabeu face à Getafe de Martin Satriano (0-1) agace mais ne décourage pas Alvaro Arbeloa : « Après un match comme ça, les gens voient les choses en noir, mais on n’a pas dit adieu à la Liga, a tenté de dédramatiser le coach en conférence de presse d’après match. Il reste 36 points à prendre et personne ne va jeter l’éponge. Quatre points, c’est récupérable. Ici, c’est le Real Madrid et personne ne va se rendre. »

MUNDO DEPORTIVO : « KO blanc »

Rossé 4-0 au match aller contre l’Atlético Madrid, le FC Barcelone visera une remontada de folie ce soir au Camp Nou en demi-finale retour de Coupe du Roi. Joao Cancelo devrait encore être aligné au poste de latéral gauche.

SPORT : « Un autre ridicule »

Sport se gausse de la défaite du Real Madrid contre Getafe. En une semaine, le club merengue vient de passer de leader de la Liga avec 2 points d’avance sur le FC Barcelone à deuxième, relégué à 4 longueurs des Catalans.

MARCA : « Autre fiasco »

Alors que la défaite contre Getafe fait tache, Ekrem Konur nous apprend que le Real Madrid fait du milieu de Liverpool, Alexis Mac Allister, sa priorité pour le mercato estival. Le milieu de terrain argentin de 27 ans brille à Anfield, et les dirigeants du club espagnol le considèrent comme un renfort clé au mercato.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

08/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)