La chanteuse catalane Rosalia a été vue hier dans les tribunes du Camp Nou lors de FC Barcelone-Atlético Madrid (3-0). Une nouvelle idylle se profile pour Lamine Yamal après Nicki Nicole ?

La relation entre Lamine Yamal et Nicki Nicole n’aura pas duré bien longtemps mais elle aura mis le feu à la presse people. La star du FC Barcelone et la chanteuse argentine ont dévoilé leur amour lors de l’anniversaire du premier, en juillet. S’en sont suivis trois mois agités, au cours desquels les paparazzi n’ont cessé de les harceler, certaines photos étant particulièrement ennuyeuses pour Yamal. On le voyait en effet porter Nicole à un moment où il souffrait de sa pubalgie et devait donc éviter ce genre de gestes. Cette relation a été plutôt mal vue au sein du Barça, ce qui a sans doute précipité sa fin…

15 ans d’écart entre Yamal et Rosalia

Lamine Yamal et Nicki Nicole ont officiellement rompu en fin d’année dernière. Récemment, l’ailier de 18 ans a expliqué qu’il avait un peu perdu sa joie de jouer à l’automne. Beaucoup à cause de sa pubalgie, mais peut-être aussi un peu parce qu’il avait la tête ailleurs. Depuis, on ne sait pas s’il a une nouvelle petite amie ou s’il préfère se focaliser sur son métier. Mais ce qui est sûr, c’est qu’hier soir, lors de la demi-finale retour de Coupe du Roi contre l’Atlético Madrid (3-0), une nouvelle chanteuse s’est mise en valeur.

Il s’agit de Rosalia, une auteur-compositrice-interprète ayant déjà collaboré avec des pointures comme Björk, Rauw Alejandro ou Bad Bunny. Vêtue d’un énorme manteau blanc et de lunettes noires alors que le match s’est joué la nuit, elle a multiplié les grands gestes sur chaque action des Barcelonais en général, de Yamal en particulier. L’ailier a-t-il fait chavirer un nouveau cœur ? A voir car l’écart d’âge avec Rosalia (15 ans) est encore plus important qu’avec Nicki Nicole (7).

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League