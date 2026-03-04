Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Sortis touchés hier lors de la demi-finale retour de Coupe du Roi contre l’Atlético Madrid (3-0), les latéraux du FC Barcelone Jules Koundé et Alejandro Baldé vont manquer un gros mois de compétition.

Il y a eu deux points noirs, hier soir, malgré la démonstration du FC Barcelone face à l’Atlético Madrid.

Le premier, évidemment, reste l’élimination en Coupe du Roi. Le 3-0 infligé au Camp Nou n’a pas suffi à effacer le lourd 0-4 concédé au Metropolitano à l’aller. Une victoire spectaculaire mais insuffisante, qui laisse un goût amer aux supporters catalans.

Le second coup dur concerne l’infirmerie.

Koundé et Baldé arrêtés un mois

Jules Koundé a quitté la pelouse dès la 11e minute, touché à la jambe droite. Ironie du sort, son remplaçant, Alejandro Baldé, a lui aussi dû céder sa place à la 69e minute en raison d’un problème musculaire.

Les examens passés ce mercredi matin ont confirmé la tendance : selon Mundo Deportivo, les deux latéraux seront indisponibles environ un mois. Il s’agit de blessures musculaires, donc sans gravité structurelle, mais suffisamment sérieuses pour nécessiter une gestion prudente.

Le staff médical et Hansi Flick ne veulent prendre aucun risque. L’objectif est clair : éviter toute rechute et pouvoir compter sur eux pour le sprint final.

Forfaits en sélection

Conséquence directe : Koundé et Baldé déclarent forfait pour la trêve internationale. Le Français ne participera pas au rassemblement de l’Équipe de France de football, qui doit affronter le Brésil et la Colombie aux États-Unis.

Un coup dur pour Didier Deschamps, mais une décision logique pour préserver le défenseur barcelonais.

Un calendrier piégeux sans ses latéraux

En leur absence, le Barça devra négocier plusieurs rendez-vous importants :

En Liga face à l’Athletic Bilbao, au FC Séville et au Rayo Vallecano.

Les deux huitièmes de finale de Ligue des champions de l’UEFA contre Newcastle United.

Autant dire que la profondeur d’effectif sera mise à l’épreuve dans une période charnière de la saison.

Le staff catalan espère un retour début avril, possiblement les 4 ou 5 avril, pour le choc… face à l’Atlético Madrid. Un symbole.

Quelles solutions pour Flick ?

En attendant, Hansi Flick devrait recomposer ses couloirs. João Cancelo est pressenti pour occuper le flanc droit, tandis que le jeune Gerard Martín pourrait enchaîner à gauche.

Ces absences tombent mal au moment où le Barça semblait avoir retrouvé équilibre et intensité. Si la démonstration contre l’Atlético a rassuré sur le potentiel offensif, elle a aussi rappelé la fragilité d’un effectif encore dépendant de certains cadres.

La mission est désormais simple pour les Blaugranas : tenir le cap sans Koundé ni Baldé… pour mieux les retrouver au moment décisif.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League