Débarrassé de sa pubalgie, l’ailier du FC Barcelone Lamine Yamal a livré un nouveau récital face à l’Atlético Madrid (3-0). Est-il le meilleur joueur du monde actuellement ? Nos journalistes en débattent.

Il l’était déjà l’an dernier !

En talent pur, Lamine Yamal est pour moi le meilleur joueur du monde depuis l’été 2024. Hansi Flick lui a fait franchir un palier supplémentaire. La saison dernière, c’était le plus fort à mes yeux mais je comprends que le Ballon d’Or soit revenu à Ousmane Dembélé, tellement important dans la saison historique du PSG. Yamal a été à une décision de la VAR de pouvoir jouer la finale de la C1 (une faute non sifflée sur un Blaugrana avant l’égalisation à 3-3 de l’Inter au bout du temps réglementaire). S’il y avait été, peut-être que les votes pour le BO auraient été différents.

En première partie de saison, il a été encore plus décisif qu’un an plus tôt. Mais, handicapé par une pubalgie, il nous a moins régalé de ses dribbles déroutants. Cependant, il dit aller mieux et on veut bien le croire, vu ce qu’il a sorti contre Villarreal (4-1, triplé) et l’Atlético (3-0, deux passes décisives). Technique, vif, explosif, toujours à fond et jamais dans le doute, Lamine Yamal est, pour moi, l’incontestable meilleur joueur de la planète depuis bientôt deux ans.

Raphaël NOUET

Qui d’autre que lui ?

Lamine Yamal est un phénomène, un talent à l’état brut comme il en émerge très peu. On l’a compris tout de suite, dès que le Barça l’a lancé en équipe première. Ses dribbles, sa vitesse, sa facilité a sauté aux yeux. Hier encore face à l’Atlético, son talent a crevé l’écran.

S’il n’a pas eu le Ballon d’Or en 2025, c’est uniquement parce que le Barça n’a pas remporté la Ligue des champions. Dembélé en a profité pour être sacré, mais il est difficile de voir en lui un meilleur joueur de foot que Yamal, il me semble, même s’il a progressé de façon bluffante. Son talent ne relève pas du génie comme celui de Yamal. Comme Raphaël je pense que Yamal est aujourd’hui ce qu’il se fait de mieux sur la planète foot, sans être un fan absolu. Je ne suis pas fan de sa personnalité, à l’instar de celle d’un Mbappé. Mon joueur, ce serait plutôt un de ses coéquipiers : Pedri. La grande classe lui aussi sur le terrain. Et quand même bien plus classe en dehors…

Laurent HESS

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League