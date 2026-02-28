FC Barcelone : Yamal révèle un secret qu’il cachait depuis des semaines, Flick lui répond cash

Après le carton du FC Barcelone face à Villarreal avec un Lamine Yamal en feu, l’attaquant espagnol a fait un aveu étonnant sur son état. Hansi Flick l’a rassuré dans la foulée.

Ce samedi, le FC Barcelone a cartonné au Camp Nou face à Villarreal. Au-delà de la victoire 4-1, c’est surtout la performance XXL de Lamine Yamal qui a beaucoup fait parler. En effet, le prodige espagnol a réalisé le premier triplé de sa carrière (28e, 37e, 69e), avant que Lewandowski n’inscrive le quatrième et dernier but du match. Après la rencontre, Yamal s’est montré très soulagé et heureux… un sentiment qu’il avait perdu depuis plusieurs semaines.

Une déclaration étonnante de la part de l’attaquant, qui ne s’est pas caché : « Les gens veulent qu’à 16 ans je marque 100 buts… Je ne me sentais pas bien, c’était un mélange de tout, la pubalgie… Je n’étais pas heureux, ça se voyait. Depuis environ une semaine, je me sens mieux, je souris en jouant, je suis heureux sur le terrain. Je suis très content ».

Flick rassure Yamal

Rien de mieux qu’un triplé pour se sentir mieux, et Hansi Flick en a remis une couche en conférence de presse pour rassurer son joueur. « Nous essayons de prendre soin de Lamine, mais le reste de l’équipe a aussi très bien joué. Tout le monde a vu sa performance. Son niveau est fantastique et je veux le voir à ce niveau aussi mardi. Nous avons bien pressé Villarreal, en remportant les duels directs. Les clés du match aujourd’hui : presser bien et rapidement. C’était une grande performance », a noté le coach blaugrana.

Sur les déclarations de Yamal, Flick a rebondi : « Parfois, comme je le dis, quand tu marques, tout est plus facile. Et il est très jeune et doit encore progresser. Il a beaucoup de qualité. Les adversaires… jouent à deux ou trois contre lui et il n’a pas le rythme du un contre un. Quand il prend du plaisir, c’est parfait pour lui et pour nous ».

Espérons que Yamal garde le moral, car un énorme défi attend le Barça mardi face à l’Atlético Madrid en Coupe du Roi après la défaite 4-0 à l’aller. De quoi se nourrir des souvenirs de la remontada historique face au PSG en Ligue des Champions en 2017, où le FC Barcelone avait pris 4-0 à l’aller avant de l’emporter 6-1 au retour.