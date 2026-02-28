Séparé de Nicki Nicole fin 2025, Lamine Yamal aurait retrouvé l’amour auprès d’une célèbre l’influence britannique.

Sur le terrain, il brille déjà. Hors des pelouses, Lamine Yamal continue de faire parler. À seulement 18 ans, le jeune ailier du FC Barcelone s’est imposé comme l’une des grandes révélations de la saison avec 15 buts et 14 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues. Mais sa notoriété ne se limite pas aux performances sportives : sa vie privée attire également tous les regards.

Cet été, il était en couple avec la chanteuse argentine Nicki Nicole, une relation qui a duré jusqu’au début du mois de novembre et avait suscité beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux et dans les médias espagnols et argentins. Aujourd’hui, il semblerait que Lamine Yamal ait déjà tourné la page. Selon l’émission espagnole « En todas las salsas », l’ailier blaugrana fréquenterait désormais la Britannique Lily Rowland, 21 ans, influenceuse reconnue pour ses collaborations avec des maisons prestigieuses telles que Dior, Yves Saint-Laurent, Paco Rabanne ou Victoria’s Secret.

Lamine Yamal en couple avec Lily Rowland ?

Entre campagnes publicitaires, shootings et événements de prestige, Lily Rowland est habituée à évoluer sous les projecteurs, et son couple avec Yamal promet de faire parler dans le monde du football et de la mode. Cette nouvelle idylle illustre à quel point le quotidien de Lamine Yamal est désormais scruté. À 18 ans seulement, il jongle déjà entre les obligations sportives d’un club comme le FC Barcelone et une vie privée très médiatisée. Chaque apparence, chaque story Instagram ou déplacement attire les regards, et le jeune attaquant semble parfaitement conscient de l’attention qu’il suscite.

Les supporters du Barça suivent évidemment cette histoire avec curiosité. Entre ses exploits sur le terrain et sa nouvelle relation, Lamine Yamal continue de captiver. Avec 33 matches déjà disputés cette saison et un rôle de plus en plus central au sein de l’équipe première, il confirme que son avenir s’annonce radieux, autant sur le terrain qu’en dehors. Et si la vie sentimentale de la pépite catalane fait couler beaucoup d’encre, il reste une priorité : continuer à marquer, offrir des passes décisives et aider le FC Barcelone à atteindre ses objectifs. Mais pour l’instant, la vie amoureuse de Lamine Yamal fait autant parler que ses exploits sportifs, et le couple avec Lily Rowland pourrait bien être l’une des histoires people les plus suivies du moment dans le monde du football européen.