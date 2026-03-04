Galatasaray désireux de vendre Victor Osimhen cet été, le PSG s’est montré intéressé avant de reculer devant le salaire réclamé par le joueur. Une erreur ? Nos journalistes en débattent.

Ce serait le remplaçant idéal de Dembélé

J’apprécie énormément Victor Osimhen. Sa prestation lors de Juventus-Galatasaray (3-2 a.p.) m’a bluffé. Pendant 120 minutes, il a été au pressing sur les défenseurs italiens, n’a jamais rien dit quand il se prenait des coups ou quand ses partenaires manquaient une ouverture et a été récompensé au final avec un but synonyme de qualification pour les Turcs. Pour moi, c’est très clair, Victor Osimhen est le remplaçant idéal d’Ousmane Dembélé au PSG. Il harcèle autant que lui, est tout autant collectif mais il est plus fort devant les cages et se blesse beaucoup moins.

Alors, d’accord, il est cher. Les médias turcs parlent d’un transfert à 150 M€. Mais, déjà, je ne pense pas que le montant sera aussi élevé et, de toute façon, le PSG a les moyens de le payer. Le problème viendrait du salaire car, 20 M€ nets, comme réclamés par le joueur, c’est 30 M€ à verser par le club, donc en dehors de la grille salariale. Mais il y a sans doute possibilité de « tricher » avec cette échelle, par exemple en versant de grosses primes si des objectifs faibles sont atteints. Personnellement, je trouve que Victor Osimhen vaut le coup et le coût !

Raphaël NOUET

Pas convaincu

Je ne partage pas l’enthousiasme de Raphaël au sujet de Victor Osimhen. C’est un très bon attaquant, c’est évident. Il l’a démontré partout où il est passé et notamment à Naples et cet hiver avec le Nigeria à la CAN. La dernière fois que je l’ai vu jouer, c’était la semaine dernière en Ligue des champions à Turin. Il n’avait pas brillé, je le trouvais assez peu mobile ce soir-là, peu concerné à la perte du ballon, souvent à râler contre ses coéquipiers parce que les ballons n’arrivaient pas. Mais c’est quand même lui qui avait éteint la Juve, clinique.

On parle bien d’un des meilleurs 9 actuels, pas de souci. Mais le souci, c’est qu’à priori, Luis Enrique est beaucoup moins fan que Luis Campos. Et à partir de là… On peut douter qu’Osimhen soit « PSG compatible », ou en tout cas « Luis Enrique compatible ». C’est un vrai et pur 9. Or, ce genre de profil, on sait que ce n’est pas vraiment la tasse de thé de l’Espagnol.

Laurent HESS

