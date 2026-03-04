Le PSG aurait décidé de ne pas donner suite à Victor Osimhen (Galatasaray), notamment à cause de ses exigences salariales. Ousmane Dembélé est prévenu…

C’est l’information qui agite le marché européen : selon plusieurs médias turcs, le Bayern Munich serait désormais en pole position pour recruter Victor Osimhen la saison prochaine.

Galatasaray contraint de vendre

Sous contrat avec le SSC Napoli avant son prêt en 2024, l’attaquant nigérian avait finalement été recruté définitivement par Galatasaray pour 75 M€ douze mois plus tard. Un investissement massif pour le champion de Turquie, qui s’est accompagné d’un salaire XXL estimé à 21 M€ annuels.

Un niveau de rémunération devenu insoutenable pour les finances du club stambouliote. Toujours selon la presse locale, Galatasaray traverse actuellement une période de fortes tensions budgétaires, au point que certains joueurs n’auraient pas été payés depuis trois mois. La vente d’Osimhen apparaît donc comme une nécessité plus qu’un choix stratégique.

Le club turc réclamerait désormais 150 M€ pour céder son buteur vedette. Une somme colossale… mais qui ne ferait pas reculer le Bayern Munich, désireux de s’offrir un avant-centre de classe mondiale pour ouvrir un nouveau cycle offensif.

Le Bayern prêt à frapper un grand coup

En Allemagne, le Bayern veut retrouver une domination totale sur la scène nationale et redevenir un prétendant crédible à la Ligue des champions. Le profil d’Osimhen coche toutes les cases : puissance, profondeur, efficacité dans la surface et expérience des grands rendez-vous.

À 27 ans, l’international nigérian représente un investissement stratégique sur plusieurs saisons. Si le club bavarois accepte d’aligner les 150 M€ demandés, il frapperait l’un des plus gros coups du mercato estival et enverrait un message fort à la concurrence européenne.

Le PSG inflexible sur les salaires

De son côté, le Paris Saint-Germain aurait étudié la piste avec attention. Le club parisien, toujours en quête d’un attaquant de référence, dispose des moyens financiers pour payer une indemnité aussi élevée.

Mais selon ces mêmes sources, Paris aurait refusé de répondre favorablement aux exigences salariales d’Osimhen. Depuis le départ de Kylian Mbappé il y a deux ans, la direction a instauré une nouvelle grille interne visant à contenir les très hauts salaires. Fini les contrats astronomiques qui déséquilibrent le vestiaire et alourdissent durablement la masse salariale.

Même pour une superstar, le PSG ne souhaite plus dépasser un certain plafond. Une ligne directrice assumée, quitte à laisser filer certaines opportunités sur le marché.

Message direct à Ousmane Dembélé

Ce positionnement a également une conséquence interne majeure : il envoie un signal clair à Ousmane Dembélé. Auteur d’une saison 2024-2025 exceptionnelle, couronnée par un Ballon d’Or 2025, l’ancien joueur du FC Barcelone négocie depuis plusieurs semaines une prolongation de contrat.

Les discussions achopperaient précisément sur le volet salarial. Dembélé souhaiterait une revalorisation conséquente, estimant son nouveau statut légitime. Mais la direction parisienne campe sur sa position : oui à une augmentation, non à un salaire dépassant la barre symbolique des 20 M€ annuels.

En fermant la porte à Osimhen pour des raisons financières, le PSG montre qu’il ne dérogera pas à sa nouvelle doctrine. Même les stars doivent s’inscrire dans un cadre collectif.

Un été explosif en perspective

Entre un Bayern prêt à investir massivement, un Galatasaray sous pression économique et un PSG déterminé à maintenir son équilibre salarial, le dossier Osimhen s’annonce comme l’un des feuilletons majeurs du prochain mercato.

Si Munich passe à l’action rapidement, l’affaire pourrait être bouclée avant même l’ouverture officielle du marché. Dans le cas contraire, la concurrence européenne pourrait encore se mêler à la danse. Une chose est sûre : l’avenir de Victor Osimhen va peser lourd sur l’équilibre offensif des plus grands clubs du continent.

Le calendrier de fin de saison du PSG

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League