Les Laureus World Sports Awards ont dévoilé la liste des candidats pour leurs différents trophées. On trouve deux Parisiens.

La razzia pourrait se poursuivre pour le Paris Saint-Germain. Après une pluie de distinctions individuelles — Ousmane Dembélé Ballon d’Or 2025, Gianluigi Donnarumma meilleur gardien, Désiré Doué meilleur jeune et Luis Enrique sacré meilleur entraîneur — deux nouveaux trophées pourraient garnir l’armoire parisienne.

Les Laureus World Sports Awards, qui célèbrent leur 25e anniversaire cette année, ont dévoilé la liste des nommés. Et deux Parisiens y figurent.

Dembélé face à l’histoire

Ousmane Dembélé est en lice pour le prestigieux titre de Sportif mondial de l’année. Une nomination logique : le Ballon d’Or figure presque systématiquement parmi les finalistes.

Mais la marche est haute. Très peu de footballeurs ont réussi le doublé Ballon d’Or – Laureus. Le seul à y être parvenu reste Lionel Messi, sacré en 2020 (ex æquo avec Lewis Hamilton) puis en 2023.

Si Dembélé l’emporte, il signerait un exploit retentissant, même si sa saison 2025-26 est plus heurtée, freinée par des pépins physiques à répétition. Sa campagne précédente, exceptionnelle, continue néanmoins de rayonner sur la scène internationale.

Doué dans la lignée de Bellingham et Yamal ?

De son côté, Désiré Doué est nommé dans la catégorie Révélation mondiale de l’année. Un trophée qui sourit récemment aux jeunes prodiges du football.

Lors des deux dernières éditions, il a été remporté par Jude Bellingham (2024) puis Lamine Yamal (2025). Deux talents précoces devenus références mondiales.

Jamais deux sans trois ? Le milieu offensif parisien peut y croire, tant son explosion au plus haut niveau a marqué les observateurs.

Une absence qui interroge

En revanche, surprise : le PSG ne figure pas parmi les nommés pour le trophée d’Équipe mondiale de l’année. Une omission étonnante au regard de la domination parisienne et de l’accumulation de récompenses individuelles.

Preuve que, même au sommet, la reconnaissance collective ne suit pas toujours automatiquement les distinctions personnelles.

Verdict dans quelques semaines. Mais une chose est sûre : Paris continue d’imposer sa marque bien au-delà de la Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison du PSG

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League