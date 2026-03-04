À LA UNE DU 4 MAR 2026
[13:20]RC Lens Mercato : la réponse pas rassurante de Thomasson sur son avenir
[12:51]LOSC Mercato : Létang est à Barcelone avec des agents !
[12:37]OM : la preuve que les supporters n’ont toujours pas fait la paix avec l’équipe
[12:24]PSG : 2 Parisiens en lice pour un prix prestigieux, l’un peut rejoindre Messi
[12:00]ASSE Mercato : les Verts ont mis la main sur une pépite, l’OL ne lui a pas résisté !
[11:36]OM : le groupe pour affronter Toulouse avec un invité surprise
[11:30]Revue de presse : Dönnum (TFC) de retour face à l’OM, Paixao a failli signer à l’OGC Nice, coup de théâtre pour Bernauer (ASSE)
[11:04]OM : ça a méchamment dérapé au Portugal entre deux anciens Olympiens
[10:36]OL : Himbert chambre encore l’OM, les supporters de l’ASSE s’en mêlent
[10:17]FC Barcelone : la durée de l’absence de Koundé et Baldé est connue, coup dur pour les Bleus
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

LOSC Mercato : Létang est à Barcelone avec des agents !

Par Raphaël Nouet - 4 Mar 2026, 12:51
💬 Commenter
Olivier Létang sur la pelouse de la Decathlon Arena.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le président du LOSC, Olivier Létang, a été surpris au centre d’entraînement du FC Barcelone en compagnie de deux agents.

La scène intrigue en Catalogne. Le quotidien Sport a diffusé une vidéo montrant Olivier Létang arrivant à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, le centre d’entraînement du FC Barcelone.

Le président du LOSC était accompagné de deux agents bien connus du marché, Andy Bara et Branimir Majdak. Officiellement, il s’agirait d’une simple visite des installations, au lendemain du succès blaugrana contre l’Atlético de Madrid (3-0), insuffisant toutefois pour atteindre la finale.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Une visite qui interroge

Deux éléments posent question.

D’abord, Lille n’a pas besoin d’inspiration structurelle immédiate : le domaine de Luchin est pleinement opérationnel et figure déjà parmi les centres d’entraînement les plus modernes de Ligue 1.

Ensuite, difficile d’imaginer une simple visite de courtoisie en compagnie de deux agents influents. Leur présence laisse supposer des discussions plus concrètes, possiblement liées au mercato estival.

Quel dossier en coulisses ?

Plusieurs hypothèses circulent.

Un transfert d’un Lillois vers la Catalogne ? Le profil le plus bankable reste Ayyoub Bouaddi, mais le milieu a récemment prolongé jusqu’en 2029, ce qui refroidit l’idée d’un départ imminent.

À l’inverse, le LOSC pourrait s’intéresser à un prêt d’un jeune talent barcelonais, dans la tradition des collaborations stratégiques entre clubs européens. Barcelone cherche régulièrement des points de chute pour accélérer la progression de ses espoirs.

Létang ne lâche rien

Quoi qu’il en soit, cette apparition prouve une chose : malgré la période délicate traversée par le LOSC, Olivier Létang reste actif en coulisses. Anticipation, réseau, opportunisme : le président nordiste continue de préparer l’avenir.

Reste désormais à savoir si cette visite débouchera sur un partenariat structurel, un mouvement de joueurs… ou simplement sur une prise de contact en vue de négociations futures.

Dans le football moderne, les images parlent rarement par hasard.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)
10/03 : 8es de finale aller de la Champions League
15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)
18/03 : 8es de finale retour de la Champions League
22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)
05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)
22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League

https://twitter.com/sport/status/2029158222813069499?s=20

LOSCFC Barcelone

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, LOSC