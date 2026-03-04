Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le président du LOSC, Olivier Létang, a été surpris au centre d’entraînement du FC Barcelone en compagnie de deux agents.

La scène intrigue en Catalogne. Le quotidien Sport a diffusé une vidéo montrant Olivier Létang arrivant à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, le centre d’entraînement du FC Barcelone.

Le président du LOSC était accompagné de deux agents bien connus du marché, Andy Bara et Branimir Majdak. Officiellement, il s’agirait d’une simple visite des installations, au lendemain du succès blaugrana contre l’Atlético de Madrid (3-0), insuffisant toutefois pour atteindre la finale.

Une visite qui interroge

Deux éléments posent question.

D’abord, Lille n’a pas besoin d’inspiration structurelle immédiate : le domaine de Luchin est pleinement opérationnel et figure déjà parmi les centres d’entraînement les plus modernes de Ligue 1.

Ensuite, difficile d’imaginer une simple visite de courtoisie en compagnie de deux agents influents. Leur présence laisse supposer des discussions plus concrètes, possiblement liées au mercato estival.

Quel dossier en coulisses ?

Plusieurs hypothèses circulent.

Un transfert d’un Lillois vers la Catalogne ? Le profil le plus bankable reste Ayyoub Bouaddi, mais le milieu a récemment prolongé jusqu’en 2029, ce qui refroidit l’idée d’un départ imminent.

À l’inverse, le LOSC pourrait s’intéresser à un prêt d’un jeune talent barcelonais, dans la tradition des collaborations stratégiques entre clubs européens. Barcelone cherche régulièrement des points de chute pour accélérer la progression de ses espoirs.

Létang ne lâche rien

Quoi qu’il en soit, cette apparition prouve une chose : malgré la période délicate traversée par le LOSC, Olivier Létang reste actif en coulisses. Anticipation, réseau, opportunisme : le président nordiste continue de préparer l’avenir.

Reste désormais à savoir si cette visite débouchera sur un partenariat structurel, un mouvement de joueurs… ou simplement sur une prise de contact en vue de négociations futures.

Dans le football moderne, les images parlent rarement par hasard.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League