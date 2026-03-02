Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Genesio sort la calculette

Après la victoire sur Nantes (1-0), l’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, a rappelé que son équipe n’avait qu’un point de moins que la saison dernière à la même époque, preuve que le tableau n’est pas si sombre : « Ça fait du bien. Comme quoi, tout arrive. En tout cas, ce qui était important, c’était encore une fois, je le répète, d’enchaîner, pour plein de raisons, pour la confiance, pour le classement, pour le nombre de points, puisqu’aujourd’hui, on a seulement un point de moins que l’année dernière, à la même époque. Ça montre que, malgré le trou d’air qu’on a eu pendant un mois et demi, on est encore là. Et maintenant, il faudra s’améliorer, c’est sûr, dans le jeu, faire mieux que ce qu’on a fait ce soir, bien évidemment, pour être compétitif aux places européennes. Mais encore une fois, je le dis, il faut quand même se rendre compte, je sais qu’on voyage dans de bonnes conditions, on n’a pas trop le droit de se plaindre, mais féliciter les joueurs, parce qu’avec ce qu’on a fait jeudi, être capable d’aller chercher la victoire comme ça, en fin de match ce soir, il faut beaucoup de volonté, beaucoup d’aménagement, beaucoup de résilience et beaucoup de solidarité. Il faut savourer, je pense qu’on doit savourer, nous, ce soir, tous, les joueurs, le staff, les dirigeants, une victoire, même si ce n’est pas la plus belle des victoires, mais si elle nous permet, en fin de saison, d’être européens, on aura vite oublié ».

FC Metz : Tavenot abattu

Après la défaite de son équipe à domicile contre Brest (0-1), l’entraîneur du FCM, Benoît Tavenot, est apparu aussi abattu qu’énervé : « C’est insuffisant, c’est tout ! C’est le résultat de notre manque de qualité technique par séquence et de notre manque de caractère. On refuse des frappes, on refuse des centres, on refuse des passes par peur de mal faire. Ce n’est pas la solution. C’est une très mauvaise soirée pour tout le monde. Et je pèse mes mots. On n’est pas excusable. Et je pèse mes mots aussi… Maintenant, il reste dix matches, mais, et c’est ce que j’ai dit dans le vestiaire, je n’accepterai plus un tel manque de caractère. C’est difficile, le football : on est dernier et on n’a plus gagné de match depuis très longtemps. Mais il faut faire face et on ne le fait pas ! Sur cette rencontre, j’en veux au collectif. Moi et mon staff y compris, nous n’avons pas dégagé ce qu’il fallait. Il y a aussi un manque de réussite. Mais il faut s’interroger sur le fait que cette réussite n’arrive pas. Pourquoi ? Parce qu’il y a des manques… ».

SB29 : Roy fier de Coudert

A Metz (1-0), Grégoire Coudert a réalisé six arrêts. Déjà décisif face à l’OM (2-0) la semaine précédente, la doublure de Radoslaw Majecki satisfait son entraîneur, Eric Roy : « Il a un autre statut, ce n’est pas le même boulot. La satisfaction, c’est qu’il ait pu enchaîner un gros match après avoir déjà sorti un gros match contre Marseille. Je pense que c’est important pour ses coéquipiers qui ont confiance en lui. Il était déjà très apprécié dans le groupe et il a ajouté à cette dimension affective des performances. Je suis heureux pour lui, parce que c’est un garçon qui travaille ». Sachant que le Polonais prêté par l’ASM a déçu depuis son arrivée, il est possible que Coudert ait gagné sa place !

AJ Auxerre : Pélissier satisfait

Sous pression, l’entraîneur de l’AJA, Christophe Pélissier, était heureux du point ramené de Lorient hier : « Il y a déjà la satisfaction de voir mon équipe qui joue et qui tente. Il y a peu d’équipes qui ont pris des points ici, même s’il y a des regrets car on a mené deux fois au score. On continue d’avancer. Ce sera un combat jusqu’au bout. On a changé de système et on l’a bien animé. Il faudra garder cette volonté, ce courage et cette personnalité ».

Paris FC : Kombouaré a réussi sa première

Nommé il y a pile une semaine sur le banc du Paris FC, Antoine Kombouaré a réussi ses débuts avec le promu, dimanche, face à Nice (1-0) à Jean-Bouin. Le Kanak a déclaré à l’issue de la partie : « J’ai ressenti beaucoup de satisfaction. La victoire est belle parce qu’elle s’est construite dans la souffrance, dans la douleur. Nice nous a posé beaucoup de problèmes, on a été parfois à la limite, mais on n’a pas craqué. Ce match était celui de la réhabilitation, le match du rachat, le match de la révolte, parce que le groupe était traumatisé, fragilisé par la défaite 5-0 contre Lens (le 14 février). Je m’attendais à un match nul et puis finalement, on a été capables de gagner, donc je suis super content. C’est une victoire qui va faire comprendre aux joueurs que pour les rencontres qui vont venir, il faudra être capable d’avoir ces mêmes comportements, ces mêmes attitudes. Il y a deux gros matches qui arrivent (face à Lyon et à Strasbourg). Ces équipes-là sont bien meilleures que nous. Donc, si t’es pas capable de t’accrocher, de te battre, tu n’auras aucun espoir de ramener quelque chose, un point du match nul ou une victoire, c’est pas possible. Il faut se préparer ».

OGC Nice : le coup de gueule de Puel contre l’arbitrage

Après la défaite contre le Paris FC (0-1), l’entraîneur du Gym, Claude Puel, a regretté que l’arbitrage ne soit pas plus protecteur envers… les petits gabarits comme son jeune ailier Kail Boudache (19 ans) : « Je regrette qu’il soit très mal perçu par l’arbitrage sous prétexte d’avoir un petit gabarit. C’est un petit lutin, c’est un petit dribbleur et il n’a pas le droit de jouer. On met une épaule, on le retient, ça ne compte pas (penalty non obtenu à Lyon sur une poussette d’Hateboer). Là, on met un pied sur sa jambe d’appui, ça ne compte pas. C’est toujours simulation. À un moment donné, il faut revoir les choses et savoir si des petits gabarits comme lui peuvent exister dans notre Championnat. On considère qu’ils sont fluets et petits, donc les fautes n’existent pas sur lui ».