Mercato : Pablo Pagis (FC Lorient) a tranché entre l’OM, le Stade Rennais et le RC Lens !

Le mercato estival s’annonce animé autour de Pablo Pagis. L’attaquant du FC Lorient réalise une saison remarquée et attire déjà plusieurs clubs de Ligue 1. Parmi les prétendants les plus sérieux figurent notamment l’Olympique de Marseille, le RC Lens et le Stade Rennais. Et le joueur de 23 ans vient justement d’envoyer un message assez clair concernant ses préférences.

Une saison qui attire les regards

Auteur d’une saison solide avec les Merlus, Pagis s’impose comme l’une des révélations offensives de l’exercice 2025-2026.

Avec 8 buts inscrits, l’attaquant formé à Rennes a franchi un cap important dans sa progression.

Son profil séduit plusieurs recruteurs :

mobilité sur le front de l’attaque

intelligence dans les déplacements

capacité à jouer à plusieurs postes offensifs

Des qualités qui correspondent aux besoins de clubs ambitieux comme Marseille, Lens ou Rennes.

Trois clubs déjà à l’affût

Selon plusieurs sources, l’OM a déjà pris des renseignements sur le joueur. Rien d’officiel pour l’instant, mais l’intérêt est bien réel.

Le RC Lens et le Stade Rennais suivent également sa situation de très près.

Pour Rennes, l’intérêt est presque sentimental : Pagis a été formé au club breton avant de rejoindre Lorient.

Quant à Lens, le club artésien continue de surveiller le marché français pour renforcer son attaque.

Pagis affiche sa préférence pour le RC Lens

Interrogé récemment sur Eurosport, Pablo Pagis n’a pas totalement fermé la porte à ses courtisans… mais il a clairement laissé entendre une préférence.

« Je dirais Lens. J’aime bien ce qu’ils font. C’est pas mal avec leur système, qui ressemble au nôtre. C’est une équipe très forte. »

Une déclaration qui n’est évidemment pas passée inaperçue dans l’Artois.

Une valeur encore abordable

Sous contrat avec Lorient jusqu’en 2027, Pagis dispose encore d’une marge de progression importante.

Sa valeur marchande est estimée autour de 5 millions d’euros, un montant qui reste accessible pour plusieurs clubs de Ligue 1.

Mais si les prétendants se multiplient, les enchères pourraient rapidement grimper.

Le RC Lens prêt à passer à l’action ?

La balle est désormais dans le camp du RC Lens. Le club nordiste, qui continue de construire un projet ambitieux, pourrait être tenté de répondre à cet appel du pied. Le directeur sportif Jean-Louis Leca, tranchera.