À LA UNE DU 4 MAR 2026
[20:35]FC Barcelone : Koundé et Baldé révèlent un gros malaise dans le vestiaire blaugrana, Flick valide !
[20:13]OM – Toulouse : la compo d’Habib Beye est tombée, il y a des surprises !
[20:00]FC Barcelone : Yamal est-il le meilleur joueur de la planète ?
[19:30]Real Madrid : Arbeloa déjà mort dans le film, un favori se détache pour sa succession
[19:00]ASSE : le Red Star peut-il empêcher les Verts de faire la passe de cinq ?
[18:21]Real Madrid, équipe de France : nouvelles révélations très inquiétantes sur la blessure de Kylian Mbappé !
[18:00]RC Lens : pluie de bonnes nouvelles avant l’OL !
[17:30]FC Barcelone Mercato : Flick insiste pour un buteur, l’OM l’a battu en Ligue des champions
[17:10]Martin Satriano métamorphosé en Liga, son régime secret intrigue l’OL et le RC Lens
[16:50]Arabie saoudite : le verdict est tombé pour Cristiano Ronaldo
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM – Toulouse : la compo d’Habib Beye est tombée, il y a des surprises !

Par Laurent Hess - 4 Mar 2026, 20:13
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Habib Beye a fait ses choix pour le ¼ de finale de Coupe de France entre l’OM et Toulouse. Voici sa compo…

Pour la réception de Toulouse ce soir au Vélodrome. Habib Beye est privé de Pierre-Emile Hojbjerg qui est suspendu, tandis que Amine Gouiri et Justin Timber sont forfaits. Et le nouveau coach de l’OM a fait ses choix :

Offensivement, le technicien marseillais a décidé de ne pas reconduire le quatuor qui a fait basculer la rencontre dimanche contre Lyon (3-2). Igor Paixao est titulaire à gauche, Mason Greenwood a droite, et c’est Himad Abdelli qui débute dans l’axe avec Pierre-Emerick Aubameyang en pointe.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Au milieu, c’est le duo Kondogbia-Vermeeren qui va débuter

Medina relancé, Abdelli et Vermeeren titulaires

Autre décision forte : la titularisation de Facundo Medina. Depuis son naufrage au Parc des Princes (0-5) lors de la dernière de Roberto De Zerbi, l’Argentin était sur le banc. Il en sort au détriment de Palmieri. Weah garde sa place à droite. Belardi, qui récupère le brassard de capitaine, et Aguerd formeront la charnière pour protéger Geronimo Rulli.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)
07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)
13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)
22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

Compétitions

Actu foot Compétitions : les infos les plus chaudes