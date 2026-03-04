OM – Toulouse : la compo d’Habib Beye est tombée, il y a des surprises !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Habib Beye a fait ses choix pour le ¼ de finale de Coupe de France entre l’OM et Toulouse. Voici sa compo…

Pour la réception de Toulouse ce soir au Vélodrome. Habib Beye est privé de Pierre-Emile Hojbjerg qui est suspendu, tandis que Amine Gouiri et Justin Timber sont forfaits. Et le nouveau coach de l’OM a fait ses choix :

Offensivement, le technicien marseillais a décidé de ne pas reconduire le quatuor qui a fait basculer la rencontre dimanche contre Lyon (3-2). Igor Paixao est titulaire à gauche, Mason Greenwood a droite, et c’est Himad Abdelli qui débute dans l’axe avec Pierre-Emerick Aubameyang en pointe.

Au milieu, c’est le duo Kondogbia-Vermeeren qui va débuter

Medina relancé, Abdelli et Vermeeren titulaires

Autre décision forte : la titularisation de Facundo Medina. Depuis son naufrage au Parc des Princes (0-5) lors de la dernière de Roberto De Zerbi, l’Argentin était sur le banc. Il en sort au détriment de Palmieri. Weah garde sa place à droite. Belardi, qui récupère le brassard de capitaine, et Aguerd formeront la charnière pour protéger Geronimo Rulli.

𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃𝐄 𝐒𝐎𝐈𝐑𝐄́𝐄, 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐑𝐄𝐍𝐃𝐄𝐙-𝐕𝐎𝐔𝐒 💪



Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 aligné par coach 𝗕𝗲𝘆𝗲 🇸🇳 pour ce 1/4 de finale face au Téfécé ! ⚔️ #OMTFC pic.twitter.com/aK0yHC8Was — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 4, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France