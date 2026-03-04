ASSE : Montanier marche déjà dans les pas de Christophe Galtier !

L’AS Saint-Étienne vit un début d’ère très prometteur sous la direction de Philippe Montanier. Qui pourrait égaler Christophe Galtier samedi en cas de nouveau succès…

Arrivé sur le banc des Verts il y a seulement un mois, Philippe Montanier enchaîne déjà les résultats positifs et redonne de l’espoir à tout un peuple. Avec la victoire convaincante obtenue sur la pelouse de Pau (3-0), Saint-Étienne a signé un quatrième succès consécutif en championnat. Une performance remarquable qui permet à Montanier d’entrer déjà dans l’histoire récente du club.

Mais l’entraîneur stéphanois pourrait encore aller plus loin dès ce week-end.

Un début de mandat historique

La victoire à Pau n’a pas seulement permis aux Verts de consolider leur dynamique. Elle a également offert à Philippe Montanier un petit exploit statistique.

En remportant ses quatre premiers matches sur le banc stéphanois, il rejoint un nom mythique du club : Robert Herbin. Le légendaire « Sphinx », entraîneur emblématique de l’ASSE dans les années 1970, reste l’une des figures les plus importantes de l’histoire du club. Se retrouver associé à un tel monument dès son arrivée constitue un symbole fort pour Montanier.

Une série qui rappelle les grandes années

Depuis son arrivée, l’ASSE affiche un visage beaucoup plus conquérant. L’équipe semble plus solide, plus organisée et surtout plus efficace. Les résultats parlent d’eux-mêmes :

4 matchs

4 victoires

0 défaite

Une dynamique qui a relancé l’enthousiasme autour du club et replacé Saint-Étienne dans la course aux objectifs élevés en Ligue 2. Mais une nouvelle étape attend désormais les Verts.

Un record de Christophe Galtier en ligne de mire

Comme le note Poteaux Carrés, en cas de victoire contre le Red Star FC ce week-end, Montanier pourrait égaler une série qui remonte à près de dix ans. Lors de la saison 2015-2016, l’ASSE dirigée par Christophe Galtier avait enchaîné cinq victoires consécutives en championnat.

Une série impressionnante obtenue face à plusieurs adversaires :

Montpellier (3-0)

Gazélec Ajaccio (2-0)

Troyes (1-0)

Bastia (1-0)

Lorient (2-0)

Cette série s’était finalement arrêtée lors de la 36e journée de Ligue 1 avec un match nul face à Toulouse (0-0) à Geoffroy-Guichard.

Montanier relance l’espoir dans le Forez

Pour Philippe Montanier, cette dynamique dépasse la simple statistique. Lors de sa présentation, il avait rappelé son attachement profond à l’ASSE. Pour toute une génération, Saint-Étienne représentait l’essence même du football français : un club populaire, historique et passionné. Aujourd’hui, l’entraîneur tente de redonner à ce club mythique une place plus conforme à son histoire.

Le Chaudron prêt à s’enflammer

Face au Red Star, l’ambiance promet d’être exceptionnelle à Stade Geoffroy-Guichard.

Une victoire permettrait aux Verts de poursuivre leur série et d’envoyer un signal fort à leurs concurrents. Et elle offrirait surtout à Philippe Montanier l’occasion d’inscrire un peu plus son nom dans l’histoire récente de Saint-Étienne.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne



07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2