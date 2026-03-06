Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Paris FC : Kombouaré pas sûr de continuer

De passage dans Rothen s’enflamme, Antoine Kombouaré a révélé qu’il ne s’était pas engagé dans la durée avec le Paris FC et qu’il pourrait même partir en fin de saison ! « Si on se maintient, je ne reste pas forcément », a-t-il déclaré. Il a également révélé pourquoi Maxime Lopez ne jouait plus depuis son arrivée : « Aujourd’hui, Maxime Lopez doit changer plein de choses dans son jeu, je lui ai dit. Il n’est pas écarté mais je n’ai pas de cadeau à faire ».

Stade Rennais : Issa Habri a signé pro

Le SRFC a annoncé hier la signature du premier contrat professionnel d’Issa Habri, défenseur et international U20 marocain. Au club depuis 2021, il est désormais lié aux Rouge et Noir jusqu’en 2028.

RC Strasbourg : Penders, un avenir tout tracé

Le gardien belge Mike Penders est dans une forme impressionnante et cela n’a pas échappé à Chelsea, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2032. Selon Foot Mercato, Tottenham et Newcastle ont approché les Blues pour le recruter mais ceux-ci ont fermé la porte. A la fin de la saison, le portier de 20 ans quittera l’Alsace pour retourner du côté de Stamford Bridge.

FC Lorient : Koscielny dévoile sa méthode

Directeur sportif des Merlus, Laurent Koscielny a expliqué à RMC comment lui et son équipe procédaient pour le recrutement : « On se focalise sur la Ligue 2 et le National en France et après on a trois championnats à l’étranger à se faire sur la saison. On sait qu’on n’a pas une marge énorme, donc on doit être malins, parfois on fait des paris. Par exemple, il y a Arsène Kouassi, Noah Cadiou qui viennent de Ligue 2, on a une projection sur du moyen, long-terme, ils peuvent aller chercher des projets encore plus haut ensuite, cette étape FC Lorient doit leur permettre de se développer avec nous. Deux data-scientists nous aident dans les données qu’on peut avoir sur les différents joueurs et pour une vingtaine de championnats sur chaque saison. On a toutes les datas physique et les qualités de chaque joueur à son poste ».

L’AS Monaco fait de l’ombre au PSG

L’AS Monaco est l’équipe française la plus régulière en Championnat, après le PSG, depuis quinze ans. Paris, c’est 2,31 points de moyenne, l’ASM c’est 1,83 et Lyon complète le podium avec une moyenne de 1,75.

LOSC : Létang grillé au FC Barcelone

Si le LOSC connaît une période mouvementée depuis le début de l’année 2026, cela n’empêche pas Olivier Létang de balader loin de Lille. Mercredi, le président des Dogues a été grillé en vadrouille dans les locaux du FC Barcelone pour des raisons professionnelles, avec notamment pour but d’entrevoir quelques méthodes établies par le staff en interne. Létang a ainsi pu rencontrer des responsables de l’écurie espagnole d’après les informations de Sport. Par ailleurs, il n’est pas arrivé seul en Catalogne puisqu’il était accompagné du représentant croate Andy Bara, un agent influent dans l’environnement blaugrana.

Toulouse FC : ça s’agite pour Sadi

Aymen Sadi commence à faire parler de lui au Toulouse FC. Latéral droit de formation, c’est au poste d’ailier gauche qu’il est aussi utilisé et aimanté l’intérêt des courtisans en vue du mercato estival. Selon les informations de Foot Mercato, plusieurs clubs néerlandais et allemands suivent avec une grande attention l’évolution de ses performances. Pour rappel, sa cote outre-Rhin est réelle puisqu’il avait déjà effectué un essai remarqué au Borussia Dortmund l’été dernier. La balle est désormais dans le camp du TFC d’autant qu’il est actuellement seulement sous contrat stagiaire pro.

RC Lens : coup dur avant Metz

Remplaçant au coup d’envoi du match entre l’OL et le RC Lens en Coupe de France (2-2, 4 tab 5), Arthur Masuaku a été expulsé pendant qu’il s’échauffait. D’après beIN Sports, le joueur de 32 ans se serait adressé à l’arbitre assistant. Des propos, dont on ne connaît pas la teneur, qui ne sont pas passés, et l’assistant a prévenu l’arbitre central, Benoît Bastien, qui est alors venu brandir le carton rouge. Exclu, Arthur Masuaku ne sera donc pas disponible face à Metz dimanche, a minima. La réunion de la commission de discipline aura lieu mercredi prochain.

OGC Nice : Clauss ridiculise l’OM !

Depuis son arrivée à la tête de l’OM, Habib Beye ne cesse d’insister sur la notion d’intensité. Le stage à Marbella a notamment permis de travailler cet aspect mais cela reste encore insuffisant. MeteoFoot a dévoilé une statistique très inquiétante depuis le début de la saison et qui montre l’écart d’intensité avec les autres équipes.

Le joueur de l’effectif de l’OM qui court le plus depuis le début de la saison se nomme Pierre-Emile Höjbjerg, avec une distance de 8,74 km par match en moyenne. Problème, c’est tout simplement le dernier joueur du classement des joueurs qui courent le plus par club. Et de très loin. L’avant-dernier est le Monégasque Maghnès Akliouche avec 9,34 km… précédé du Niçois Jonathan Clauss (9,40 km). Le premier du classement cette saison est Haris Belkebla (Angers) avec 11,01 km. Le Parisien Warren Zaire-Emery est 10e avec 9,79 km par match.