En pleine campagne présidentielle, Joan Laporta a évoqué le recrutement du FC Barcelone cet été s’il est réélu. Il a évoqué le dossier de l’attaquant…

Alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite, le chantier du mercato estival commence déjà à agiter les coulisses du FC Barcelone. Depuis plusieurs semaines, la presse catalane évoque la volonté du club blaugrana de recruter un attaquant de très haut niveau afin de préparer l’avenir.

Il faut dire que la situation offensive du Barça pourrait rapidement évoluer. À 37 ans, Robert Lewandowski arrive en fin de contrat. L’attaquant polonais souhaiterait prolonger d’une saison supplémentaire, quitte à accepter une réduction salariale et un rôle plus secondaire dans l’effectif. Mais selon plusieurs médias espagnols, cette option ne ferait pas forcément l’unanimité en interne.

L’entraîneur du Barça, Hansi Flick, réfléchirait déjà à une nouvelle hiérarchie offensive pour la saison prochaine. Si Ferran Torres pourrait lui aussi prolonger l’aventure en Catalogne, son irrégularité continue d’alimenter les débats. L’ancien joueur de Manchester City traverse d’ailleurs une période compliquée avec une série de sept matches consécutifs sans être décisif.

Dans ce contexte, un nom revient avec insistance : celui de Julián Álvarez. L’attaquant argentin, aujourd’hui à l’Atlético Madrid, ferait l’unanimité au sein de la cellule sportive du Barça. Son profil complet, capable de jouer seul en pointe ou dans un rôle plus mobile, correspondrait parfaitement aux attentes de Flick.

Laporta refroidit le dossier

Pourtant, alors que beaucoup s’attendaient à voir le Barça accélérer sur ce dossier, Joan Laporta a surpris tout le monde dans une interview accordée à Mundo Deportivo.

Le président du club catalan a tenu un discours beaucoup plus prudent concernant l’arrivée d’un grand attaquant.

« Si besoin, nous pourrons recruter un attaquant cet été… mais ce n’est pas obligatoire. »

Une déclaration qui a immédiatement fait réagir en Espagne. Car en interne, plusieurs voix — dont celle de Flick — militeraient justement pour renforcer deux secteurs clés : l’attaque et la défense centrale.

Ces propos pourraient donc être interprétés comme une manière pour Laporta de rappeler que les finances du club restent sous surveillance, malgré l’amélioration de la situation économique ces derniers mois.

Une campagne électorale déjà tendue

Mais ce positionnement intervient aussi dans un contexte très particulier : la campagne pour la présidence du Barça.

Le mandat de Laporta arrive à échéance et l’homme fort du club depuis 2021 se retrouve face à un adversaire qu’il connaît bien : Victor Font, déjà candidat lors de la précédente élection.

Dans la même interview, Laporta n’a d’ailleurs pas hésité à attaquer frontalement son rival.

« Un débat en face-à-face avec Victor Font ? C’est un scénario qui nous convient parfaitement. Je peux expliquer le travail accompli ces cinq dernières années. Bien sûr, tout est susceptible d’être amélioré. »

Le président sortant a également ironisé sur les critiques récurrentes de son opposant concernant la gestion du club.

« Nous sommes face à un candidat qui a déjà perdu en 2021. Il réessaie. J’entends dire depuis cinq ans que nous transformerions le club en société anonyme, alors que les socios en sont toujours les propriétaires. »

Laporta est même allé plus loin, remettant en cause la crédibilité de son adversaire.

« Les faits contredisent ces affirmations. S’il vit dans un monde parallèle, c’est son problème. Les fans du Barça sont heureux de voir que nous avons sauvé le club. »

Verdict imminent chez les socios

Reste désormais à savoir si les socios partageront réellement ce sentiment. Depuis son retour à la tête du club, Laporta a dû gérer une situation financière extrêmement délicate tout en tentant de maintenir le Barça au plus haut niveau sportif.

Entre le futur de Lewandowski, la possible arrivée d’un grand attaquant et une élection qui s’annonce disputée, les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour l’avenir du club catalan.

Les socios auront le dernier mot lors du scrutin prévu le 15 mars, qui dira si Joan Laporta mérite de poursuivre son projet… ou si Victor Font parviendra enfin à prendre les rênes du FC Barcelone.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

07/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : Newcastle-FC Barcelone (8es de finale de la Champions League)

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : FC Barcelone-Newcastle (8es de finale de la Champions League)

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)