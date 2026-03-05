Auteur d’un doublé contre l’Atlético Madrid (3-0) en demi-finales retour de la Coupe du Roi, le jeune milieu du FC Barcelone Marc Bernal (18 ans) fait aussi bien que Vinicius Jr à ses débuts au Real Madrid.

Après de longs mois d’ombre et de rééducation, Marc Bernal est en train de changer de dimension. À seulement 18 ans, le milieu du FC Barcelone a éclaboussé de son talent la victoire face à l’Atlético de Madrid (3-0), mardi, en signant un doublé qui pourrait marquer un tournant dans sa jeune carrière.

Dans un contexte où Frenkie de Jong est blessé, le timing ne pouvait pas être meilleur. La nouvelle pépite issue de la Masia s’impose progressivement comme le complément idéal de Pedri dans l’entrejeu catalan. Et à Barcelone, on commence déjà à parler d’un duo appelé à régner.

Une ascension brutalement stoppée

Bernal avait déjà pointé le bout de son nez la saison passée. Séduit par son intelligence de jeu et sa maturité lors de la préparation estivale, Hansi Flick n’avait pas hésité à le lancer lors des trois premières journées de Liga. Le jeune milieu avait répondu présent, affichant une sérénité rare pour son âge.

Mais l’élan a été brisé net à Vallecas, lors d’un déplacement face au Rayo Vallecano : rupture des ligaments croisés, saison terminée, et un an de galère à encaisser physiquement et mentalement.

Beaucoup de jeunes talents peinent à revenir au même niveau après une telle blessure. Bernal, lui, a pris son mal en patience.

Le retour au bon moment

Quand il a retrouvé la compétition, la hiérarchie semblait verrouillée. De Jong et Pedri étaient indiscutables, et les minutes se faisaient rares. Mais le football va vite. La blessure du Néerlandais a redistribué les cartes et offert une fenêtre d’opportunité que Bernal a su saisir.

Depuis quelques semaines, il ne se contente plus d’être propre à la récupération et précis dans la relance. Il pèse aussi sur le tableau d’affichage. Selon le quotidien catalan Sport, il a inscrit quatre buts en quatre semaines : contre Majorque, Levante et donc l’Atlético. À chaque fois au Camp Nou, à chaque fois pour une victoire 3-0.

Un détail qui n’en est pas un : Bernal ne brille pas seulement dans le jeu, il décide.

La comparaison qui enflamme la Catalogne

Sport va même plus loin en établissant un parallèle audacieux avec Vinícius Júnior du Real Madrid. Pour leur première année chez les professionnels, les deux joueurs ont inscrit quatre buts. Mais là où l’ailier brésilien avait eu besoin de 31 matches et 1.742 minutes pour atteindre ce total, Bernal n’a disputé que 25 rencontres pour 695 minutes de jeu.

La comparaison peut sembler surprenante, tant les profils sont différents. Mais elle met en lumière une efficacité redoutable et une capacité à peser rapidement au plus haut niveau.

À Barcelone, on se garde bien de s’enflammer publiquement. Pourtant, en interne, beaucoup voient en Marc Bernal un futur patron du milieu blaugrana. S’il confirme cette montée en puissance et reste épargné par les blessures, la Masia pourrait bien avoir accouché d’un nouveau joyau appelé à marquer son époque.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

07/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : Newcastle-FC Barcelone (8es de finale de la Champions League)

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : FC Barcelone-Newcastle (8es de finale de la Champions League)

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League