Sur le point d’ouvrir un nouveau chapitre, la sélection marocaine est en pleine effervescence depuis le départ confirmé de Walid Regragui et la nomination de Mohamed Ouahbi à la tête des Lions de l’Atlas. À peine la prise de fonction officielle, une rumeur embrase la sphère football : Andrés Iniesta serait tout proche de débarquer au poste stratégique de directeur sportif de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Après plusieurs semaines de spéculations, le passage de témoin s’est accéléré au sein de l’encadrement du Maroc. Mohamed Ouahbi, réputé pour son exigence, incarne la volonté de la FRMF de proposer un nouvel élan au football national. Ce mouvement de fond n’est pas anodin : il s’inscrit dans une dynamique de grande réforme, juste au moment où certains cadres vivent leur dernier cycle sous les couleurs du Maroc.

C’est dans ce contexte que l’intérêt envers Iniesta s’impose, ouvrant la perspective d’une collaboration entre une légende européenne et une fédération qui vise haut. L’arrivée d’une telle figure semble traduire la volonté ferme de professionnaliser encore l’encadrement, loin du simple effet d’annonce.

Pourquoi le choix Iniesta ?

La piste Andrés Iniesta, évoquée avec insistance, n’est pas un hasard. Sa connaissance aiguë du très haut niveau, son expérience dans la gestion de la performance et la construction d’un projet méthodique séduisent à Rabat. Plusieurs médias catalans parient sur son coup d’essai avec la FRMF, dont il deviendrait la figure clef pour redessiner le fonctionnement interne.

Rôle pressenti : orchestrer la structuration de la sélection, pérenniser une méthode de travail rigoureuse et élever les standards au quotidien. L’aura d’Iniesta, qui a tiré un trait sur sa carrière de joueur récemment (le départ à la retraite d’Andrés Iniesta), ferait figure de garantie de sérieux et d’ambition renouvelée.

un accord pas encore finalisé

Pourtant, malgré une euphorie initiale, la prudence s’impose : aucun accord formel n’était entériné à l’heure où le communiqué annoncé a été repoussé in extremis. L’optimisme catalan contraste avec la réserve des observateurs espagnols, qui freinent la machine à officialisations. La FRMF, prête à dégainer, temporise alors que d’intenses négociations demeurent en suspens.

Selon plusieurs indiscrétions, tout était prêt pour annoncer la révolution. Reste à franchir la ligne d’arrivée. L’affaire Iniesta, loin d’être conclue, demeure au cœur des discussions, accentuant le suspense autour du mercato des cadres marocains.

Quelles suites pour la sélection et la FRMF ?

Au-delà du dossier Iniesta, la FRMF planche aussi sur l’arrivée possible de João Sacramento dans l’encadrement technique : un duo inédit pour injecter une nouvelle philosophie de travail. Signe d’un projet à long terme, la rumeur d’une arrivée de Xavi Hernandez après la Coupe du monde 2026 est déjà murmurée, laissant entrevoir une stratégie ambitieuse sur plusieurs saisons.

Transition managériale accélérée après le changement de sélectionneur

Iniesta pressenti pour professionnaliser et structurer l’équipe A

Un feuilleton à rebondissements, entre optimisme catalan et réserve espagnole

Le dossier n’est pas clos, nouvelle manche des négociations attendue

Les supporters marocains retiennent leur souffle, dans l’attente d’un dénouement qui pourrait changer la donne pour les Lions de l’Atlas. L’arrivée éventuelle d’Iniesta, analysée dans le détail sur sa fiche de carrière complète, porte en elle une promesse de renouveau et d’exigence internationale pour la sélection nationale. Mais l’incertitude plane encore : la FRMF osera-t-elle un tel pari ?

Le feuilleton de l’hiver est donc loin d’avoir rendu son verdict définitif. Un enjeu majeur s’annonce pour le football marocain, qui scrute la décision avec envie et impatience. À surveiller de très près dans les prochains jours…